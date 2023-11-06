Німеччина заявила про готовність стати лідером НАТО для захисту від РФ

Німеччина готова взяти на себе лідерську роль в НАТО, на чому вже багато років наполягали її союзники. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.
Німеччина може стати лідером НАТО
Німеччина, яка має найбільшу економіку та густоту населення у Європі, зобов’язується захищати східний фланг НАТО від російської агресії.
Він додав, що використовуючи приватні військові компанії, як-от “Вагнер“, РФ здатна підтримувати авторитарні режими у світі.
Глава Міноборони Німеччини продовжив, що антизахідні наративи пропагують також і Китай, Іран та КНДР.
Через крихкість безпеки, війни та конфлікти стали реальністю, тому НАТО повинне посилювати обороноздатність.
Пісторіус додав, що Німеччині потрібно змінити менталітет - в Бундесвері, в суспільстві, в політиці - з огляду на реальність загрози нової світової війни.
Пісторіус допустив можливість нової війни в Європі
Нагадаємо, що раніше Пісторіус закликав звикнути до ідеї війни в Європі.
Водночас за словами міністра, Німеччина зробить все, щоб запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Він додав, що Німеччина має бути готовою до війни в Європі, а німецьке суспільство та військо мають бути готовими захистити країну.
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