Німеччина заявила про готовність стати лідером НАТО для захисту від РФ

Німеччина готова взяти на себе лідерську роль в НАТО, на чому вже багато років наполягали її союзники. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус.

Німеччина може стати лідером НАТО

Німеччина, яка має найбільшу економіку та густоту населення у Європі, зобов’язується захищати східний фланг НАТО від російської агресії.

НАТО набуло ще більшої актуальності та важливості після жорстокого нападу Росії на Україну. Оскільки ми не можемо очікувати, що Росія відмовиться від своїх імперських фантазій у найближчі роки та десятиліття, ми вносимо значний внесок в альянс у надійне та ефективне стримування, - сказав Пісторіус на конференції з політики НАТО в Берліні. Поширити

Він додав, що використовуючи приватні військові компанії, як-от “Вагнер“, РФ здатна підтримувати авторитарні режими у світі.

Глава Міноборони Німеччини продовжив, що антизахідні наративи пропагують також і Китай, Іран та КНДР.

Через крихкість безпеки, війни та конфлікти стали реальністю, тому НАТО повинне посилювати обороноздатність.

Ми не хочемо війни, ми хочемо запобігти війні… Але ми повинні бути в змозі вести оборонну війну. Поширити

Пісторіус додав, що Німеччині потрібно змінити менталітет - в Бундесвері, в суспільстві, в політиці - з огляду на реальність загрози нової світової війни.

Пісторіус допустив можливість нової війни в Європі

Нагадаємо, що раніше Пісторіус закликав звикнути до ідеї війни в Європі.

Ми повинні призвичаїтися до ідеї, що в Європі може виникнути загроза війни, - заявив Пісторіус. Поширити

Водночас за словами міністра, Німеччина зробить все, щоб запобігти ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Він додав, що Німеччина має бути готовою до війни в Європі, а німецьке суспільство та військо мають бути готовими захистити країну.