Берлін обіцяє посилення підтримки України

На переконання німецької дипломатки, очільник Кремля рано радіє, розраховуючи на те, що український народ залишився сам на сам зі своїм головним ворогом - Росією.

Путін занадто рано радіє, зважаючи на драматичну ситуацію в усьому світі. Тому що ми не тільки продовжимо нашу підтримку України – ми продовжимо її розширювати і збільшувати, – наголосила Аннален Бербок. Поширити

Окрім того, очільниця МЗС Німеччини офіційно заявила про суттєве збільшення підтримки України.

Наша підтримка буде значно розширена, особливо в наступному році, – пообіцяла вона. Поширити

Однак поки Анналена Бербок не захотіла розкривати жодних подробиць щодо цих намірів.

Коментуючи плани на найближчі тижні і місяці, вона згадала про так званий зимовий оборонний щит, який включає постачання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot і електрогенераторів.

Журналісти розповіли про новий план Німеччини щодо України

Згідно з даними німецького видання Bild, у бюджет ФРН на наступний рік планують включити додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу для нашої країни.

Уже незабаром Бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про додаткову допомогу для Києва.

Варто звернути увагу на те, що спочатку глава Міністерства фінансів ФРН Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву.