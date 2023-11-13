Занадто рано радіє. У Німеччині озвучили попередження Путіну щодо України

Очільниця німецької дипломатії Анналена Бербок розвіяла надії російського диктатора Володимира Путіна на зменшення підтримки України з боку Європейського союзу.
Берлін обіцяє посилення підтримки України
На переконання німецької дипломатки, очільник Кремля рано радіє, розраховуючи на те, що український народ залишився сам на сам зі своїм головним ворогом - Росією.
Окрім того, очільниця МЗС Німеччини офіційно заявила про суттєве збільшення підтримки України.
Однак поки Анналена Бербок не захотіла розкривати жодних подробиць щодо цих намірів.
Коментуючи плани на найближчі тижні і місяці, вона згадала про так званий зимовий оборонний щит, який включає постачання Україні ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot і електрогенераторів.
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Згідно з даними німецького видання Bild, у бюджет ФРН на наступний рік планують включити додаткові 4 мільярди євро на військову допомогу для нашої країни.
Уже незабаром Бюджетний комітет Бундестагу офіційно ухвалить рішення про додаткову допомогу для Києва.
Варто звернути увагу на те, що спочатку глава Міністерства фінансів ФРН Крістіан Лінднер передбачив у федеральному бюджеті на 2024 рік лише чотири 4 млрд євро на військову допомогу Києву.
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