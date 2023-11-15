Чому в РФ відновили проведення "прямої лінії" з Путіним — дані розвідки Британії

Відновлення проведення традиційної "прямої лінії" з Володимиром Путіним, яку скасували минулого року, ймовірно є частиною майбутньої передвиборчої кампанії російського диктатора.
У РФ відновили пряму лінію з Путіним після скасування
9 листопада Кремль оголосив, що Володимир Путін проведе свою традиційну комбіновану пресконференцію та публічну телефонну розмову до кінця року.
У розвідці Британії нагадали, що у 2022 році подію скасували, ймовірно, через те, що Росія зазнала військових невдач в Україні протягом попередніх тижнів.
Розвідка Британії повідомляє, що 10 листопада Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генштабу генералом Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу.
Плани Путіна щодо президентства
Згідно з офіційними опитуваннями громадської думки, російський диктатор має рейтинг схвалення 80% виборців у Росії.
Reuters зазначає, що для Путіна вибори є формальністю: якщо він балотуватиметься – за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакомислення в суспільстві, він напевно переможе.
Багато іноземних дипломатів, шпигунів і чиновників очікують, що Путін залишиться при владі довічно, проте наразі досі не було конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах у березні 2024 року.
Володимир Путін вже перебуває на посаді президента довше, ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна.
7 жовтня 2023 року Путіну виповнився 71 рік.
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