Чому в РФ відновили проведення "прямої лінії" з Путіним — дані розвідки Британії

Відновлення проведення традиційної "прямої лінії" з Володимиром Путіним, яку скасували минулого року, ймовірно є частиною майбутньої передвиборчої кампанії російського диктатора.

У РФ відновили пряму лінію з Путіним після скасування

9 листопада Кремль оголосив, що Володимир Путін проведе свою традиційну комбіновану пресконференцію та публічну телефонну розмову до кінця року.

У розвідці Британії нагадали, що у 2022 році подію скасували, ймовірно, через те, що Росія зазнала військових невдач в Україні протягом попередніх тижнів.

Кремлівські планувальники майже напевно розглядатимуть цю подію як важливу точку в передбачуваній передвиборчій кампанії Путіна з метою отримати п’ятий термін на президентських виборах у березні 2024 року. Ймовірно, він оголосить свою кандидатуру до кінця 2023 року. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 15 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Lcs64e1wDO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 15, 2023

Розвідка Британії повідомляє, що 10 листопада Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генштабу генералом Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу.

Це другий візит Путіна до штабу за чотири тижні: ймовірно, це пожвавлення його постійних зусиль представити себе як «патріотичного» кандидата перед виборчою кампанією. Поширити

Плани Путіна щодо президентства

Згідно з офіційними опитуваннями громадської думки, російський диктатор має рейтинг схвалення 80% виборців у Росії.

Reuters зазначає, що для Путіна вибори є формальністю: якщо він балотуватиметься – за підтримки держави, державних ЗМІ та майже повної відсутності інакомислення в суспільстві, він напевно переможе.

Багато іноземних дипломатів, шпигунів і чиновників очікують, що Путін залишиться при владі довічно, проте наразі досі не було конкретного підтвердження його планів балотуватися на президентських виборах у березні 2024 року.

Володимир Путін вже перебуває на посаді президента довше, ніж будь-який інший російський правитель з часів Йосипа Сталіна.

7 жовтня 2023 року Путіну виповнився 71 рік.