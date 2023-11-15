Палата представителей США приняла временный бюджет без помощи Украине и Израилю

Палата представителей США приняла законопроект о временных расходах, который должен предотвратить "шатдаун" правительства. В него не вошла поддержка Украины и Израиля.

Что предусматривает законопроект об избежании шатдауна

Принятый законопроект предусматривает продление государственного финансирования до середины января. Он был принят 336 голосами – 209 голосами демократов и 127 республиканцев, тогда как 93 республиканца и два демократа проголосовали против.

Reuters пишет, что это стало победой нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона, столкнувшегося с оппозицией некоторых своих коллег-республиканцев во время первого голосования за закон.

Законопроект о временных расходах продлит государственное финансирование на нынешних уровнях до 2024 года, давая законодателям больше времени для разработки детальных законопроектов о расходах, охватывающих все: от финансирования военных до научных исследований.

Подпишет ли Байден новый законопроект

В настоящее время законопроект направили на голосование в Сенат, где лидеры демократов и республиканцев выразили ему свою поддержку.

Лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер, заявил, что он доволен, что законопроект был принят «сильным двупартийными голосованием». Он добавил, что он будет работать со своим коллегой в Сенате от республиканцев Митчем МакКоннеллом, чтобы принять его "быстрее".

После принятия в Сенате президент Джо Байден может подписать законопроект до того, как текущее финансирование федеральных агентств закончится в полночь в пятницу, 17 ноября.