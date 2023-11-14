В Конгрессе США назвали дату рассмотрения запроса Байдена о помощи Украине и Израилю

Палата представителей Конгресса США должна рассмотреть запрос президента Джо Байдена на выделение 106 млрд долларов на военную помощь Украине и Израилю после 23 ноября.

Что известно о намерениях Конгресса рассмотреть запрос Байдена в помощь Украине и Израилю.

По словам лидера большинства в Сенате США, демократа Чака Шумера, Палата представителей должна рассмотреть запрос Байдена на выделение 106 млрд долларов на военную помощь Украине и Израилю после Дня Благодарения, который отмечается 23 ноября.

Шумер подчеркнул, что стремится одобрить Палату представителей всех четырех запросов относительно Украины, Израиля, гуманитарной помощи и Индо-Тихоокеанского региона.

У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет мер по обеспечению безопасности границ, который будет иметь поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся после Дня Благодарения, это будет очень важным приоритетом. Все четверо должны получить двухпартийную поддержку в Палате представителей. Итого, - подчеркнул лидер сенатского большинства. Поделиться

Отвечая на вопрос об усилиях Республиканской партии Палаты представителей по разделу пакета на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер сказал, что им нужна двухпартийная поддержка всех четырех, и он будет усердно, очень усердно работать, чтобы выполнить все четыре запроса.

Что известно о позиции Республиканской партии

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл поддержал бюджет на два месяца без денег для Украины и Израиля.

По его словам, он поддерживает предложение спикера Палаты представителей Майка Джонсона о финансировании правительства на два месяца во избежание остановки его работы.

Макконнелл похвалил предложение Джонсона как "ответственное мероприятие, которое позволит сохранить свет, избежать вредного сокращения федеральных расходов".

Принятие этой инициативы позволит американским законодателям завершить работу над годовыми законопроектами о расходах в течение следующих двух месяцев.

Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о продлении текущего уровня финансирования до 2024 года, не будет еще одного обязательного государственного законопроекта по финансированию Украины или Израиля, который будет действовать до января.