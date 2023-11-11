Боррель заявил о планах США сократить военную помощь Украине

Действительно ли США собираются сократить военную помощь Украине

Боррель отметил, что сейчас перед европейским блоком стоит много проблем и вызовов, среди которых ключевым остается сохранение поддержки Украины.

Он отметил, что перспективы победы Украины в развязанной Кремлем преступной войне не мгновенные.

И мы, европейцы, имеющие необходимые средства для этого, должны быть готовы продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится, - отмечает глава европейской дипломатии. Поделиться

Успеет ли ЕС передать Украине обещанный миллион боеприпасов

По информации журналистов Bloomberg со ссылкой на европейских дипломатов, ЕС, вероятно, не успеет выполнить собственное обещание и до марта следующего года передать Украине обещанный миллион боев Представитель Европейской службы внешних дел отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений.

Некоторые страны-члены неохотно раскрывают детали поставок, и ЕС может попросить их предоставить больше информации о планах, чтобы иметь полную картину, отмечают собеседники.

В публикации говорится, что предоставление Украине боеприпасов становится все более насущным из-за того, что Россия смогла нарастить собственное производство. Некоторые страны ЕС на этой неделе отметили, что поставки, которые Северная Корея предоставляет РФ, еще больше подчеркивает необходимость для ЕС быть более эффективными.

Отмечается, что это усложнит усилия Украины по достижению паритета с преступной армией РФ в количестве боеприпасов.

По словам знакомых с этим вопросом собеседников, внешнеполитическое подразделение ЕС проинформировало дипломатов ЕС о том, что блок, вероятнее всего, не достигнет цели, намеченной на март 2024 года.

Согласно планам ЕС обязался обеспечить Украину артиллерийскими боеприпасами в течение 12 месяцев, сначала пользуясь запасами, а затем из-за совместных контрактов на закупку и увеличение промышленных мощностей.