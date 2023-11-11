Боррель заявив про наміри США зменшити військову допомогу Україні

Чи справді США збираються скоротити військову допомогу Україні

Боррель зазначив, що наразі перед європейським блоком постає багато проблем та викликів, серед яких ключовим залишається збереження підтримки України.

Він зазначив, що перспективи перемоги України у розв’язаній Кремлем злочинній війні не миттєві.

І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться, - зазначає очільник європейської дипломатії. Поширити

Чи встигне ЄС передати Україні обіцяний мільйон боєприпасів

За інформацією журналістів Bloomberg із посиланням на європейських дипломатів, ЄС, ймовірно, не встигне виконати власну обіцянку і до березня наступного року передати Україні обіцяний мільйон боєПредставник Європейської служби зовнішніх справ відмовився коментувати це питання, пославшись на конфіденційний характер обговорень.

Деякі країни-члени неохоче розкривають деталі постачання, і ЄС може попросити їх надати більше інформації про плани, щоб мати повну картину, зазначають співрозмовники.

У публікації йдеться, що надання Україні боєприпасів стає все більш нагальним через те, що Росія змогла наростити власне виробництво. Деякі країни ЄС на цьому тижні зазначили, що постачання, яке Північна Корея надає РФ, ще більше підкреслює необхідність для ЄС бути ефективнішими.припасів.

Зазначається, що це ускладнить зусилля України у досягненні парітету зі злочинною армією РФ у кількості боєприпасів.

За словами співрозмовників, які знайомі з цим питанням, зовнішньополітичний підрозділ ЄС поінформував дипломатів ЄС про те, що блок, найімовірніше, не досягне мети, наміченої на березень 2024 року.

Згідно з планами ЄС зобов'язався забезпечити Україну артилерійськими боєприпасами протягом 12 місяців, спочатку користуючись запасами, а потім через спільні контракти на закупівлю та збільшення промислових потужностей.