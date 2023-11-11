У Мінфіні США звинуватили Китай у допомозі Росії

Глава Мінфіну США Джанет Йеллен звинуватила китайські компанії у поставках товарів до Росії в обхід західних санкцій.

Що відомо про допомогу Китаю Росії у війні проти України

Йеллен зазначила, що відповідне питання було обговорено під час дводенних зустрічей з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном.

Глава Мінфіну США висловила стурбованість через те, що російські військові отримують обладнання від китайських компаній в обхід західних санкцій.

Компанії не мають надавати матеріальну підтримку російському оборонно-промисловому сектору. Вони зіткнуться зі значними наслідками, якщо вони це зроблять, - зазначає Йеллен. Поширити

Вона додала, що уряд США вже ввів санкції проти ряду приватних фірм, в тому числі в Китаї, які допомагають Росії отримувати обладнання, а також проти деяких фінансових установ, які можуть сприяти цим зусиллям.

Йеллен підкреслила, що китайські фірми, про які йдеться, є приватними, і сказала, що вона не припускає, що це відбувалося з відома китайського уряду.

Натомість очільниця міністерства фінансів США не надала жодних подробиць щодо назв причетних компаній чи реакції Хе.

Єллен підкреслила, що китайські фірми, про які йдеться, є приватними, і сказала, що вона не припускає, що це відбувалося з відома китайського уряду.

Що відомо про зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Президент США Джо Байден має провести зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном 15 листопада.

Очікується, що обидва лідери будуть обговорювати двосторонні відносини.

Президенти обговорюватимуть питання двосторонніх відносин між США і КНР, важливість збереження відкритих ліній комунікації, а також низку регіональних і глобальних проблем.

Опираючись на результати своєї останньої зустрічі в листопаді 2022 року на Балі, лідери обговорять, як Сполучені Штати та Китай будуть продовжувати управляти конкуренцією й працювати разом над транснаціональними викликами, які впливають на міжнародну спільноту, зазначили у Білому домі.