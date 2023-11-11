В Минфине США обвинили Китай в помощи России

Глава Минфина США Джанет Йеллен обвинила китайские компании в поставках товаров в Россию в обход западных санкций.

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Йеллен отметила, что соответствующий вопрос был обсужден во время двухдневных встреч с вице-премьером Китая Хэ Лифеном.

Глава Минфина США выразила обеспокоенность тем, что российские военные получают оборудование от китайских компаний в обход западных санкций.

Компании не должны оказывать материальной поддержки российскому оборонно-промышленному сектору. Они столкнутся со значительными последствиями, если это сделают, - отмечает Йеллен. Поделиться

Она добавила, что правительство США уже ввело санкции против ряда частных фирм, в том числе в Китае, помогающих России получать оборудование, а также против некоторых финансовых учреждений, которые могут способствовать этим усилиям.

Йеллен подчеркнула, что китайские фирмы, о которых идет речь, являются частными, и сказала, что она не предполагает, что это происходило из ведома китайского правительства.

В то же время глава министерства финансов США не предоставила никаких подробностей относительно названий причастных компаний или реакции Хэ.

Еллен подчеркнула, что китайские фирмы, о которых идет речь, являются частными, и сказала, что она не предполагает, что это происходило из ведома китайского правительства.

Что известно о встречах Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден должен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином 15 ноября.

Ожидается, что оба лидера будут обсуждать двусторонние отношения.

Президенты обсудят вопросы двусторонних отношений между США и КНР, важность сохранения открытых линий коммуникации, а также ряд региональных и глобальных проблем.

Опираясь на результаты своей последней встречи в ноябре 2022 года на Бали, лидеры обсудят, как Соединенные Штаты и Китай будут продолжать управлять конкуренцией и работать вместе над транснациональными вызовами, влияющими на международное сообщество, отметили в Белом доме.