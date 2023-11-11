У Чехії оприлюднили перелік наданої Україні військової допомоги

Міноборони Чехії вперше на запит громадських активістів оприлюднило перелік переданих Україні озброєнь від початку розв'язаної Кремлем злочинної війни.

Що відомо про перелік військової допомоги Україні від Чехії

Згідно оприлюдненого документу, зокрема було поставлено:

4 "одиниці авіаційної техніки" (отримані Чехією в 2005-2006 роках);

62 танки (отримані Чехією в 1968, 1977, 1985-1989 та 1993 роках);

131 бойову машину піхоти (1973-1989, 1993 та 1999 роки);

13 САУ та 12 РСЗВ неназваного типу (1980-1986 років та 1977-1985 років відповідно);

16 засобів ППО (1973 – 1993 роки).

Що не так із оприлюдненим списком допомоги Україні від Чехії

За інформацією аналітиків видання Defense Express, в цьому списку є декілька "таємничих" пунктів, які викликають запитання.

Серед іншого, не зрозуміло, про які танки 1968 року йдеться, оскільки радянські танки Т-72 почали серійно випускати тільки в 1974 році.

Також незрозуміло, що це за "авіатехніка" 2005-2006 років. ЗМІ припускають, що йдеться про одну з модифікацій Мі-24, про поставку яких повідомлялося влітку минулого року.

При цьому журналісти зазначають, що наведений список є меншим ніж те, що було фактично передано Чехією за останні півтора роки.

У Defense Express припускають, що цей перелік включає лише те, що передали по лінії Міноборони Чехії в межах міжурядових контактів із Україною. Наприклад, за підрахунками проекту Oryx, лише танків Т-72 Чехія мала передати близько 100 одиниць та до 30 РСЗВ різних типів.