Чеська Республіка передала Україні для війни проти Росії військову техніку з власних армійських запасів. Сума військової допомоги склала понад 6 млрд крон (241,5 млн євро). Міноборони Чехії оприлюднило список техніки для України, який був тривалий час засекречений.

Чехія розсекретила список військової допомоги для України

До списку військової допомоги, переданої від лютого 2022 року до жовтня 2023 року, потрапила техніка як радянського виробництва, так і сучасні боєприпаси.

Що передала Чехія Україні:

4 вертольоти Mi-24 Hind 2005 і 2006 року виробництва;

4,2 мільйони патронів для ручної вогнепальної зброї;

128 мінометів 1971-79 років випуску;

17400 мінометних снарядів,

62 танки 1968, 1977, 1985-1989, 1993 років виробництва;

13 самохідних гаубиць випуску 1980- 1986 років;

131 БМП, випущені в період з 1973 по 1989 рік, у 1993 та в 1999 роках і багато іншого.

Також в Україну Чехією постачалися перев'язувальні матеріали та ліки.

Військові ЗСУ навчатимуться у Чехії ще рік

Сенат Чехії продовжив терміни проведення бойової підготовки українських військовослужбовців до кінця 2024 року

Про це пише Radio Prague.

Міністрка оборони Яна Чорнохова сказала сенаторам, що її пріоритет – забезпечення умов для продовження підготовки солдатів з України. Вона впевнена, що така допомога чеської сторони наближає до закінчення війни та настання довгоочікуваного миру.

Зазначається, що ця пропозиція є підставою для перебування в Чехії не лише українських солдатів, а й військовослужбовців із країн Євросоюзу та НАТО.

Згідно з встановленими правилами, кількість військовослужбовців іноземних армій на території Чехії має не перевищувати 800 людей. Натомість війська Чехії зможуть проходити навчання під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО.