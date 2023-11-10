Чешская Республика передала Украине для войны против России военную технику по собственным армейским запасам. Сумма военной помощи составила более 6 млрд. крон (241,5 млн. евро). Минобороны Чехии обнародовало список техники для Украины, длительное время засекреченный.

Чехия рассекретила список военной помощи для Украины

В список военной помощи, переданной с февраля 2022 года по октябрь 2023 года, попала техника как советского производства, так и современные боеприпасы.

Что передала Чехия Украине:

4 вертолета Mi-24 Hind 2005 и 2006 года производства;

4,2 миллиона патронов для ручного огнестрельного оружия;

128 минометов 1971-79 годов выпуска;

17400 минометных снарядов,

62 танка 1968, 1977, 1985-1989, 1993 годов производства;

13 самоходных гаубиц выпуска 1980-1986 годов;

131 БМП, выпущенные в период с 1973 по 1989 год, в 1993 и 1999 годах и многое другое.

Также в Украину в Чехию поставлялись перевязочные материалы и лекарства.

Военные ВСУ будут учиться в Чехии еще год

Сенат Чехии продлил сроки проведения боевой подготовки украинских военнослужащих до конца 2024 года

Об этом пишет Radio Prague.

Министр обороны Яна Чернохова сказала сенаторам, что ее приоритет – обеспечение условий для продолжения подготовки солдат из Украины. Она уверена, что такая помощь чешской стороны приближает к окончанию войны и наступлению долгожданного мира.

Это предложение является основанием для пребывания в Чехии не только украинских солдат, но и военнослужащих из стран Евросоюза и НАТО.

Согласно установленным правилам, количество военнослужащих иностранных армий на территории Чехии должно не превышать 800 человек. Вместо этого войска Чехии смогут проходить обучение под руководством инструкторов из стран-членов НАТО.