В Чехии обнародовали перечень предоставленной Украине военной помощи

Минобороны Чехии впервые по запросу общественных активистов обнародовало перечень переданных Украине вооружений с начала развязанной Кремлем преступной войны.

Что известно о перечне военной помощи Украине от Чехии

Согласно обнародованному документу, в частности, было поставлено:

4 "единицы авиационной техники" (полученные Чехией в 2005-2006 годах);

62 танка (получены Чехией в 1968, 1977, 1985-1989 и 1993 годах);

131 боевую машину пехоты (1973-1989, 1993 и 1999);

13 САУ и 12 РСЗО неназванного типа (1980-1986 годов и 1977-1985 годов соответственно);

16 средств ПВО (1973 – 1993 годы).

Что не так с обнародованным списком помощи Украине от Чехии

По информации аналитиков издания Defense Express, в этом списке есть несколько "таинственных" пунктов, вызывающих вопросы.

Среди прочего, непонятно, о каких танках 1968 года идет речь, поскольку советские танки Т-72 начали серийно выпускать только в 1974 году.

Также непонятно, что это за "авиатехника" 2005-2006 годов. СМИ предполагают, что речь идет об одной из модификаций Ми-24, о поставках которых сообщалось летом прошлого года.

При этом журналисты отмечают, что приведенный список меньше того, что было фактически передано Чехией за последние полтора года.

В Defense Express предполагают, что этот перечень включает лишь переданные по линии Минобороны Чехии в рамках межправительственных контактов с Украиной. Например, по подсчетам проекта Oryx, только танков Т-72 Чехия должна была передать около 100 единиц и до 30 РСЗО разных типов.