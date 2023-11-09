Президент Чехии заявил об отсутствии у Украины военного преимущества на поле боя
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Президент Чехии заявил об отсутствии у Украины военного преимущества на поле боя

Петр Павел
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Источник:  online.ua

По словам президента Чехии Петра Павела, у Украины, якобы, нет военного преимущества на поле боя в развязанной Кремлем преступной войне, а время идет на пользу России.

Почему Павел не верит в способность Украины добиться преимущества в войне против РФ

Президент Чехии в комментарии журналистам издания "Novinky" отметил , что в настоящее время ситуация на поле боя не указывает на перспективы Украины достичь преимущества в войне, в то же время, по его мнению, играет на стороне России.

Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не свидетельствует о том, что украинская сторона может получить военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Выиграв время, она также сможет пополнить материальную базу, которой ей давно не хватало, – заявляет Павел.

Он подчеркнул, что Россия получает крупные партии оружия от КНДР.

По мнению чешского лидера, Кремль постарается максимально затянуть развязанную против Украины преступную войну.

Он также предположил, что в Москве будут ждать результатов президентских выборов в США в следующем году с надеждой поколебать военную поддержку Украины.

Почему Запад должен продолжить помогать Украине

По мнению президента Чехии, западные партнеры должны продолжать помогать Украине.

Ситуация не однозначно положительна. Положительно для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. С нашей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку, - подчеркнул Павел.

Он отметил, что любой успех России в Украине будет являться угрозой поражения западных стран.

Чем больше будет поражение, тем больше нам придется прилагать усилия для обеспечения безопасности наших соседей, - заключает Павел.

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