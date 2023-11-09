Президент Чехии заявил об отсутствии у Украины военного преимущества на поле боя

По словам президента Чехии Петра Павела, у Украины, якобы, нет военного преимущества на поле боя в развязанной Кремлем преступной войне, а время идет на пользу России.
Почему Павел не верит в способность Украины добиться преимущества в войне против РФ
Президент Чехии в комментарии журналистам издания "Novinky" отметил , что в настоящее время ситуация на поле боя не указывает на перспективы Украины достичь преимущества в войне, в то же время, по его мнению, играет на стороне России.
Он подчеркнул, что Россия получает крупные партии оружия от КНДР.
По мнению чешского лидера, Кремль постарается максимально затянуть развязанную против Украины преступную войну.
Он также предположил, что в Москве будут ждать результатов президентских выборов в США в следующем году с надеждой поколебать военную поддержку Украины.
Почему Запад должен продолжить помогать Украине
По мнению президента Чехии, западные партнеры должны продолжать помогать Украине.
Он отметил, что любой успех России в Украине будет являться угрозой поражения западных стран.
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