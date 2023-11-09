Украине необходима новая стратегия в войне против РФ — Bloomberg
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Политика
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Украине необходима новая стратегия в войне против РФ — Bloomberg

Военные ВСУ
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Источник:  Bloomberg

Украине необходима новая стратегия действий в развязанной Кремлем преступной войне после замедления темпов контрнаступления украинских военных на юге.

Какая стратегия необходима Украине в войне с РФ

Как утверждают авторы материала, летнее контрнаступление украинских военных зашло в тупик и теперь вряд ли следует ожидать широкий прорыв, подобный тем, которых удалось достичь на Харьковщине и Херсонщине в прошлом году.

В настоящее время Украина, как утверждается в материале, якобы необходима новая стратегия действий, построенная не на попытках достижения победы, а на процессе урегулирования.

Однако для заключения соглашения, которое Украина и его союзники смогут принять – и что не менее важно, чтобы Россия его уважала – нужно одновременно бороться, вооружаться и вести переговоры, подчеркивают журналисты издания.

Отмечается, что поскольку цель кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина - расширение зоны влияния, достичь устойчивого урегулирования будет трудно.

Авторы материала отмечают, что Кремль будет пытаться любой процесс урегулирования выдать за свою победу и при этом сохранить доступ к украинским ресурсам и рынкам.

Украине необходимо использовать процесс урегулирования для достижения устойчивого мира, чтобы перевооружиться и построить успешную экономику.

Как Украине добиться устойчивого мира с РФ

Однако цели Киева и Москвы не совпадают.

Таким образом, Украине понадобятся парки танков "Леопард", ракет ATACMS и боевых самолетов F-16, чтобы сдерживать Россию даже после прекращения боевых действий, - заключают авторы материала.

При этом аналитики отмечают, что Украине удалось многое добиться при поддержке западных партнеров.

Основная цель вторжения Путина-захват Киева, "денацификация" и "демилитаризация" Украины - провалилась... частях страны, - говорится в материале.

Журналисты издания подчеркивают, что любой процесс урегулирования станет кульминацией многовековой борьбы Украины за независимость от России.

Кроме этого, Украине необходимо будет убедить Россией с фактом потери своего влияния.

Но достичь этих целей не будет ни легко, ни дешево, ни мирно, отмечают авторы материала.

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