Украине необходима новая стратегия в войне против РФ — Bloomberg

Украине необходима новая стратегия действий в развязанной Кремлем преступной войне после замедления темпов контрнаступления украинских военных на юге.
Какая стратегия необходима Украине в войне с РФ
Как утверждают авторы материала, летнее контрнаступление украинских военных зашло в тупик и теперь вряд ли следует ожидать широкий прорыв, подобный тем, которых удалось достичь на Харьковщине и Херсонщине в прошлом году.
В настоящее время Украина, как утверждается в материале, якобы необходима новая стратегия действий, построенная не на попытках достижения победы, а на процессе урегулирования.
Отмечается, что поскольку цель кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина - расширение зоны влияния, достичь устойчивого урегулирования будет трудно.
Авторы материала отмечают, что Кремль будет пытаться любой процесс урегулирования выдать за свою победу и при этом сохранить доступ к украинским ресурсам и рынкам.
Украине необходимо использовать процесс урегулирования для достижения устойчивого мира, чтобы перевооружиться и построить успешную экономику.
Как Украине добиться устойчивого мира с РФ
Однако цели Киева и Москвы не совпадают.
При этом аналитики отмечают, что Украине удалось многое добиться при поддержке западных партнеров.
Журналисты издания подчеркивают, что любой процесс урегулирования станет кульминацией многовековой борьбы Украины за независимость от России.
Кроме этого, Украине необходимо будет убедить Россией с фактом потери своего влияния.
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