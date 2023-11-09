Україні необхідна нова стратегія у війні проти РФ — Bloomberg

Україні необхідна нова стратегія дій у розв'язаній Кремлем злочинній війні після сповільнення темпів контрнаступу українських військових на півдні.

Яка стратегія необхідна Україні у війні із РФ

Як стверджують автори матеріалу, літній контрнаступ українських військових зайшов у глухий кут і тепер навряд чи слід очікувати на широкий прорив, подібний тим, яких вдалось досягти на Харківщині та Херсонщині минулого року.

Наразі Україні, як стверджується у матеріалі, нібито необхідна нова стратегія дій, побудована не на спробах досягнення перемоги, а на процесі врегулювання.

Однак для укладення угоди, яку Україна та її союзники зможуть прийняти – і що не менш важливо, щоб Росія її поважала – потрібно одночасно боротися, озброюватися і вести переговори, - підкреслюють журналісти видання. Поширити

Зазначається, що оскільки метою кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна є розширення зони впливу, досягти стійкого врегулювання буде важко.

Автори матеріалу зазначають, що Кремль намагатиметься будь-який процес врегулювання видати за власну перемогу і при цьому зберегти доступ до українських ресурсів та ринків.

Україні ж необхідно використати процесс врегулювання для досягнення стійкого миру, аби переозброїтись та побудувати успішну економіку.

Як Україні домогтись стійкого миру із РФ

Однак цілі Києва та Москви не збігаються.

Таким чином, Україні знадобляться парки танків "Леопард", ракет ATACMS і бойових літаків F-16, щоб стримувати Росію навіть після припинення бойових дій, - роблять висновок автори матеріалу. Поширити

При цьому аналітики зазначають, що Україні вдалось багато чого досягти за підтримки західних партнерів.

Основна мета вторгнення Путіна-захоплення Києва, "денацифікація" і "демілітаризація" України - провалилася... ЗСУ потопили Чорноморський флот в достатній мірі, щоб маргіналізувати його, і сформували національну ідентичність, яка до першого нападу Росії в 2014 році відчувалася тільки в деяких частинах країни, - йдеться у матеріалі. Поширити

Журналісти видання підкреслюють, що будь-який процес врегулювання буде кульмінацією багатовікової боротьби України за незалежність від Росії.

Окрім цього Україні необхідно буде переконати Росією із фактом втрати свого впливу.