Україні необхідна нова стратегія у війні проти РФ — Bloomberg

Україні необхідна нова стратегія дій у розв'язаній Кремлем злочинній війні після сповільнення темпів контрнаступу українських військових на півдні.
Яка стратегія необхідна Україні у війні із РФ
Як стверджують автори матеріалу, літній контрнаступ українських військових зайшов у глухий кут і тепер навряд чи слід очікувати на широкий прорив, подібний тим, яких вдалось досягти на Харківщині та Херсонщині минулого року.
Наразі Україні, як стверджується у матеріалі, нібито необхідна нова стратегія дій, побудована не на спробах досягнення перемоги, а на процесі врегулювання.
Зазначається, що оскільки метою кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна є розширення зони впливу, досягти стійкого врегулювання буде важко.
Автори матеріалу зазначають, що Кремль намагатиметься будь-який процес врегулювання видати за власну перемогу і при цьому зберегти доступ до українських ресурсів та ринків.
Україні ж необхідно використати процесс врегулювання для досягнення стійкого миру, аби переозброїтись та побудувати успішну економіку.
Як Україні домогтись стійкого миру із РФ
Однак цілі Києва та Москви не збігаються.
При цьому аналітики зазначають, що Україні вдалось багато чого досягти за підтримки західних партнерів.
Журналісти видання підкреслюють, що будь-який процес врегулювання буде кульмінацією багатовікової боротьби України за незалежність від Росії.
Окрім цього Україні необхідно буде переконати Росією із фактом втрати свого впливу.
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