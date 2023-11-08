США практично вичерпали кошти на допомогу Україні — Білий дім

У США майже закінчились кошти, виділені на надання допомоги Україні у розв'язаній Росією злочинній війні.
Скільки коштів залишилось в США для допомоги Україні
За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, з виділених на допомогу Україні коштів вже було використано 96%.
Кірбі уточнив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.
Також координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.
У Держдепі США спростували інформацію про підштовхування України до переговорів з РФ
За словами речника Держдепа США Веданта Пателя, офіційний Вашингтон не вимагає від Києва переговорів із Кремлем.
Нещодавно низка західних видань опублікувала повідомлення нібито з посиланням на анонімні джерела про те, що США підштовхують Україну до "діалогу" з Москвою.
За словами Пателя, будь-які переговори залишаються за Україною і без неї ніхто не розмовлятиме.
Він зазначив, що, як і раніше, очевидно, що Кремль зараз не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни проти України.
Що в Україні кажуть про ймовірну перемогу Дональда Трампа на виборах в США
За словами президента Володимира Зеленського, поки зарано говорити про наслідки для України у разі повернення у Білий дім Дональда Трампа.
Він зазначив, що, як і раніше, очевидно, що Кремль зараз не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни проти України.
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