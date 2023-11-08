У США майже закінчились кошти, виділені на надання допомоги Україні у розв'язаній Росією злочинній війні.

Скільки коштів залишилось в США для допомоги Україні

За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, з виділених на допомогу Україні коштів вже було використано 96%.

Кірбі уточнив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Також координатор Ради національної безпеки Білого дому сказав, що США вірять, що Україна може повернути свою територію, хоча і визнав, що прогрес був повільним.

У Держдепі США спростували інформацію про підштовхування України до переговорів з РФ

За словами речника Держдепа США Веданта Пателя, офіційний Вашингтон не вимагає від Києва переговорів із Кремлем.

Нещодавно низка західних видань опублікувала повідомлення нібито з посиланням на анонімні джерела про те, що США підштовхують Україну до "діалогу" з Москвою.

За словами Пателя, будь-які переговори залишаються за Україною і без неї ніхто не розмовлятиме.

Нам невідомо про якісь розмови з Україною про переговори за межами структури формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, мала місце низка зустрічей, - підкреслив представник Держдепу США. Поширити

Він зазначив, що, як і раніше, очевидно, що Кремль зараз не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни проти України.

Що в Україні кажуть про ймовірну перемогу Дональда Трампа на виборах в США

За словами президента Володимира Зеленського, поки зарано говорити про наслідки для України у разі повернення у Білий дім Дональда Трампа.

Він зазначив, що, як і раніше, очевидно, що Кремль зараз не зацікавлений у переговорах чи припиненні війни проти України.