В США почти закончились средства, выделенные на оказание помощи Украине в развязанной Россией преступной войне.

Сколько средств осталось в США для помощи Украине

По словам представителя Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, из выделенных на помощь Украине средств уже было использовано 96%.

Кирби уточнил, что осталось около 4% средств, которые Вашингтон может потратить на помощь для Украины.

Также координатор Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что США верят, что Украина может вернуть свою территорию, хотя признал, что прогресс был медленным.

В Госдепе США опровергли информацию о подталкивании Украины к переговорам с РФ

По словам спикера Госдепа США Веданта Пателя, официальный Вашингтон не требует от Киева переговоров с Кремлем.

Недавно ряд западных изданий опубликовал сообщение якобы со ссылкой на анонимные источники о том, что США подталкивают Украину к "диалогу" с Москвой.

По словам Пателя, какие-либо переговоры остаются за Украиной и без нее никто не будет разговаривать.

Нам неизвестно о каких-то разговорах с Украиной о переговорах за пределами структуры формулы мира, по которой, как вы уже видели, имел место ряд встреч, - подчеркнул представитель Госдепа США. Поделиться

Он отметил, что по-прежнему очевидно, что Кремль сейчас не заинтересован в переговорах или прекращении войны против Украины.

Что в Украине говорят о вероятной победе Дональда Трампа на выборах в США

По словам президента Владимира Зеленского, пока рано говорить о последствиях для Украины в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Он отметил, что по-прежнему очевидно, что Кремль сейчас не заинтересован в переговорах или прекращении войны против Украины.