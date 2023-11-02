В Конгрессе США объявили планы по военной помощи Украине

Что известно о намерениях республиканцев по военной помощи Украине

Джонсон отметил, что соответствующий законопроект о финансировании военной помощи Украине и усиление границ США будет рассмотрен сразу после отдельного законопроекта о военной помощи Израиля.

По его мнению, объединение вопросов военной помощи Украине и усиление границы с Мексикой является правильным, поскольку позволит получить двухпартийную поддержку.

У нас есть обязательства, есть вещи, которые мы можем и должны делать во всем мире, но прежде всего мы должны заботиться о нашем собственном доме. И пока наши границы широко открыты, мы открываем себя большой угрозе. Если мы хотим помочь с границами в Украине, мы должны заботиться и об американской границе, – отметил Джонсон. Поделиться

Голосование по законопроекту Джонсона о помощи Израилю на 14,3 млрд долларов состоится уже сегодня, 2 ноября.

Что известно о решениях по импичменту Байдена

Джонсон отметил, что Конгресс вскоре должен принять решение о процедуре импичмента действующего президента Джо Байдена.

По информации издания, предшественник Джонсона в должности спикера Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявлял о проведении расследования в отношении действий Байдена еще в сентябре этого года.

Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции вокруг президента и его семьи, в частности его сына Хантера Байдена.

Республиканцы провели слушания в едином комитете по этому вопросу, который многие восприняли как провал после того, как их свидетели заявили, что расследование было обоснованным, но доказательств того, что президент нарушил закон, так и не были найдены. Еще один удар был нанесен, когда Кен Бак, консервативный республиканец, вчера объявивший, что не будет баллотироваться на второй срок в 2024 году, написал колонку в газете Washington Post, в которой утверждал, что импичмент Байдена - плохая идея, - говорится в материале издания. Поделиться

Расследование было поставлено на паузу на несколько недель, пока Палата представителей боролась с устранением Маккарти.