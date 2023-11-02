В Конгрессе США объявили планы по военной помощи Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон объявил о намерениях рассмотреть законопроект о финансировании военной помощи Украины, включая усиление американской границы.
Что известно о намерениях республиканцев по военной помощи Украине
Джонсон отметил, что соответствующий законопроект о финансировании военной помощи Украине и усиление границ США будет рассмотрен сразу после отдельного законопроекта о военной помощи Израиля.
По его мнению, объединение вопросов военной помощи Украине и усиление границы с Мексикой является правильным, поскольку позволит получить двухпартийную поддержку.
Голосование по законопроекту Джонсона о помощи Израилю на 14,3 млрд долларов состоится уже сегодня, 2 ноября.
Что известно о решениях по импичменту Байдена
Джонсон отметил, что Конгресс вскоре должен принять решение о процедуре импичмента действующего президента Джо Байдена.
По информации издания, предшественник Джонсона в должности спикера Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти заявлял о проведении расследования в отношении действий Байдена еще в сентябре этого года.
Расследование сосредоточено на обвинениях в коррупции вокруг президента и его семьи, в частности его сына Хантера Байдена.
Расследование было поставлено на паузу на несколько недель, пока Палата представителей боролась с устранением Маккарти.
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