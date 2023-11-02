У Конгресі США оголосили плани щодо військової допомоги Україні

Що відомо про наміри республіканців щодо військової допомоги Україні

Джонсон зазначив, що відповідний законопроєкт про фінансування військової допомоги Україні та посилення кордонів США розглянуть одразу після окремого законопроєкту щодо військової допомоги Ізраїлю.

На його думку, об’єднання питань щодо військової допомоги Україні та посилення кордону із Мексикою є правильним, оскільки дозволить отримати двопартійну підтримку.

У нас є зобов'язання, є речі, які ми можемо і повинні робити у всьому світі, але перш за все ми повинні дбати про наш власний будинок. І поки наші кордони широко відкриті, ми відкриваємо себе для великої загрози. Якщо ми хочемо допомогти з кордонами в Україні, ми повинні дбати і про американський кордон, - зазначив Джонсон. Поширити

Голосування за законопроект Джонсона про допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів відбудеться вже сьогодні, 2 листопада.

Що відомо про рішення стосовно імпічменту Байдена

Джонсон зазначив, що Конгрес невдовзі має прийняти рішення стосовно процедури імпічменту чинного президента Джо Байдена.

За інформацією видання, попередник Джонсона на посаді спікера Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявляв про проведення розслідування стосовно дій Байдена ще у вересні цього року.

Розслідування зосереджене на звинуваченнях у корупції навколо президента і його сім'ї, зокрема, його сина Хантера Байдена.

Республіканці провели слухання в єдиному комітеті з цього питання, яке багато хто сприйняв як провал після того, як їхні свідки заявили, що розслідування було обґрунтованим, але доказів того, що президент порушив закон, так і не було знайдено. Ще одного удару зусиллям було завдано, коли Кен Бак, консервативний республіканець, який вчора оголосив, що не балотуватиметься на другий термін у 2024 році, написав колонку в газеті Washington Post, в якій стверджував, що імпічмент Байдена - погана ідея, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Розслідування поставили на паузу на кілька тижнів, поки Палата представників боролась з усуненням Маккарті.