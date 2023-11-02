У Конгресі США оголосили плани щодо військової допомоги Україні

Спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон оголосив про наміри розглянути законопроєкт щодо фінансування військової допомоги України включно із посиленням американського кордону.
Що відомо про наміри республіканців щодо військової допомоги Україні
Джонсон зазначив, що відповідний законопроєкт про фінансування військової допомоги Україні та посилення кордонів США розглянуть одразу після окремого законопроєкту щодо військової допомоги Ізраїлю.
На його думку, об’єднання питань щодо військової допомоги Україні та посилення кордону із Мексикою є правильним, оскільки дозволить отримати двопартійну підтримку.
Голосування за законопроект Джонсона про допомогу Ізраїлю на 14,3 млрд доларів відбудеться вже сьогодні, 2 листопада.
Що відомо про рішення стосовно імпічменту Байдена
Джонсон зазначив, що Конгрес невдовзі має прийняти рішення стосовно процедури імпічменту чинного президента Джо Байдена.
За інформацією видання, попередник Джонсона на посаді спікера Палати представників, республіканець Кевін Маккарті заявляв про проведення розслідування стосовно дій Байдена ще у вересні цього року.
Розслідування зосереджене на звинуваченнях у корупції навколо президента і його сім'ї, зокрема, його сина Хантера Байдена.
Розслідування поставили на паузу на кілька тижнів, поки Палата представників боролась з усуненням Маккарті.
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