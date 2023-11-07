Отдельно от Украины. Демократы в Сенате США заблокировали помощь Израилю

Демократы в Сенате США заблокировали попытки республиканцев быстро одобрить законопроект о предоставлении чрезвычайной помощи Израилю без предусмотренных средств для Украины, который Палата представителей приняла на прошлой неделе.
В Сенате США заблокировали помощь Израилю
Представители большинства в верхней палате Конгресса США отметили важность предоставления помощи Украине и Израилю в дополнение к гуманитарной помощи, финансированию безопасности границ и денег на противостояние Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе.
Они напомнили, что это было предусмотрено в запросе на финансирование в размере 106 миллиардов долларов, который президент Джо Байден направил в Конгресс в прошлом месяце.
Демократы также обвинили республиканцев в Палату представителей США в том, что они играют в политику из-за событий в Израиле, поскольку привязывают помощь ему в сокращении финансирования Службы внутренних доходов США.
США помогают Израилю
19 октября эсминец США сбил три наземных ракеты и несколько беспилотников, которые, вероятно, запустили боевики-хуситы с территории Йемена.
В этот же день военные базы США на Ближнем Востоке атаковали: беспилотники нанесли удар по базе США в Сирии Аль-Танф и ракетный удар произошел на другой базе США в Сирии – Коноко, в Ираке США также перехватили три ударных беспилотника.
15 октября стало известно, что Пентагон отправил вторую авианосную ударную группу в восточное Средиземноморье вблизи Израиля, чтобы умерить Иран или Хезболлу от присоединения к конфликту между Израилем и ХАМАС.
9 октября Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосца USS Gerald R. Ford и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения террористической группировки ХАМАС на Израиль и последующей эскалации конфликта.
Ранее США заявляли, что готовят подразделение морской пехоты для быстрого реагирования для возможного развертывания в Израиле.