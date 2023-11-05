Британская разведка прогнозирует сложную зиму для военных РФ. Какие причины

Российские военные жалуются на обустройство их бытовых условий на фронте и подготовку к зиме. Отчасти это следствие низкой мотивации и нестабильной логистической поддержки.
Оккупанты жалуются на плохие условия на фронте
Сводка обращает внимание на конференцию под названием "Огарковские чтения", названную по имени начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Николая Огаркова.
Российские солдаты, вернувшиеся с фронта в Украине, рассказали на "чтениях", что неделями подряд были "мокрыми с ног до головы" на передовой.
Сводка указывает, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонных позициях является сложной задачей любой армии.
Что известно о проблемах армии РФ по словам самих оккупантов
Российские военные постоянно жалуются на то, что командование не обеспечивает их питание. Кроме того, они рассказывают о том, что несут значительные потери на войне.
По словам кафира, они уже почти три недели сидят без питания. А воду в последний раз им завозили неделю назад. Он говорит, что россияне пытались идти штурмом, однако он провалился и они понесли значительные потери.
Кроме этого в перехваченных представителями Главного управления разведки Минобороны разговорах российских окупантов, один из них пожаловался жене, что ему и другим солдатам отказывают в законном отпуске, поскольку покинувшие фронт отказываются возвращаться воевать.
Оккупант подчеркнул, что российская армия несет бешеные потери на фронте, однако военное командование даже не считается с этим.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-