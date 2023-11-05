Британская разведка прогнозирует сложную зиму для военных РФ. Какие причины

Российские военные жалуются на обустройство их бытовых условий на фронте и подготовку к зиме. Отчасти это следствие низкой мотивации и нестабильной логистической поддержки.

Оккупанты жалуются на плохие условия на фронте

Сводка обращает внимание на конференцию под названием "Огарковские чтения", названную по имени начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР Николая Огаркова.

Российские солдаты, вернувшиеся с фронта в Украине, рассказали на "чтениях", что неделями подряд были "мокрыми с ног до головы" на передовой.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OCCmVlSn3q — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 5, 2023

Один солдат заявил, что из-за риска обстрела со стороны украинских сил "не мог вскипятить даже кружку чая". Он говорит, что живет и питается "однообразной" пищей в проникающей отовсюду грязи – пересказывает британская разведка. Поделиться

Сводка указывает, что поддержание достойного уровня личного комфорта и надлежащего управления на оборонных позициях является сложной задачей любой армии.

Однако данные открытых источников свидетельствуют о том, что российские войска, как правило, очень плохо выполняют базовые правила полевого управления. Это, вероятно, частично вызвано дефицитом мотивированных младших командиров, а также нестабильной логистической поддержкой, – заключает британская разведка. Поделиться

Что известно о проблемах армии РФ по словам самих оккупантов

Российские военные постоянно жалуются на то, что командование не обеспечивает их питание. Кроме того, они рассказывают о том, что несут значительные потери на войне.

По словам кафира, они уже почти три недели сидят без питания. А воду в последний раз им завозили неделю назад. Он говорит, что россияне пытались идти штурмом, однако он провалился и они понесли значительные потери.

Штурм провален, все в дерьме, всех убили, жрать хочется и пить, вот и вся война. Какая страна, такова и армия буча. Броник уже снимаю, сил нет его носить, а хли, если раненый – тебя не вывозят. 200 валяются в поле, их не забирают. Всем вообще на*рать на нас на нас, на наступление - плохой. Никого больше нет: ни 2-й, ни 3-й... за зеками никого нет, все пробано, - говорит россиянин. Поделиться

Кроме этого в перехваченных представителями Главного управления разведки Минобороны разговорах российских окупантов, один из них пожаловался жене, что ему и другим солдатам отказывают в законном отпуске, поскольку покинувшие фронт отказываются возвращаться воевать.

Оккупант подчеркнул, что российская армия несет бешеные потери на фронте, однако военное командование даже не считается с этим.