Британська розвідка прогнозує складну зиму для військових РФ. Які причини

Російські військові скаржаться на облаштування їхніх побутових умов на фронті та підготовкою до зими. Частково це є наслідок низької мотивації й нестабільної логістичної підтримки.
Окупанти скаржаться на погані умови на фронті
Зведення звертає увагу на конференцію під назвою "Огарковские чтения", названу за іменем начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР Ніколая Огаркова.
Російські солдати, які повернулися з фронту в Україні, розповіли на "чтениях", що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.
Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.
Що відомо про проблеми армії РФ зі слів самих окупантів
Російські військові постійно скаржаться на те, що командування не забезпечує їх харчування. Окрім того, вони розповідають про те, що зазнають значних втрат на війні.
За словами окупанта, вони вже майже три тижні сидять без харчування. А воду востаннє їм завозили тиждень тому. Він говорить, що росіяни намагалися йти штурмом, однак він провалився і вони зазнали значних втрат.
Окрім цього у перехоплених представниками Головного управління розвідки Міноборони розмовах російських окупантів, один з них поскаржився дружині, що йому та іншим солдатам відмовляють у законній відпустці, оскільки ті, хто покинув фронт, відмовляються повертатись воювати.
Окупант підкреслив, що російська армія зазнає шалених втрат на фронті, однак військове командування навіть не зважає на це.
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