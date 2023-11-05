Британська розвідка прогнозує складну зиму для військових РФ. Які причини

Російські військові скаржаться на облаштування їхніх побутових умов на фронті та підготовкою до зими. Частково це є наслідок низької мотивації й нестабільної логістичної підтримки.

Окупанти скаржаться на погані умови на фронті

Зведення звертає увагу на конференцію під назвою "Огарковские чтения", названу за іменем начальника Генерального штабу Збройних Сил СРСР Ніколая Огаркова.

Російські солдати, які повернулися з фронту в Україні, розповіли на "чтениях", що тижнями поспіль були "мокрими з ніг до голови" на передовій.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 05 November 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OCCmVlSn3q — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 5, 2023

Один солдат заявив, що через ризик обстрілу з боку українських сил "не міг закип'ятити навіть кружку чаю". Він каже, що живе й харчується "одноманітною" їжею в багнюці, що проникає звідусіль, – переповідає британська розвідка. Поширити

Зведення вказує, що підтримання гідного рівня особистого комфорту й належного управління на оборонних позиціях є складним завданням для будь-якої армії.

Однак дані з відкритих джерел свідчать про те, що російські війська, як правило, дуже погано виконують базові правила польового управління. Це, ймовірно, частково спричинено дефіцитом мотивованих молодших командирів, а також нестабільною логістичною підтримкою, – підсумовує британська розвідка. Поширити

Що відомо про проблеми армії РФ зі слів самих окупантів

Російські військові постійно скаржаться на те, що командування не забезпечує їх харчування. Окрім того, вони розповідають про те, що зазнають значних втрат на війні.

За словами окупанта, вони вже майже три тижні сидять без харчування. А воду востаннє їм завозили тиждень тому. Він говорить, що росіяни намагалися йти штурмом, однак він провалився і вони зазнали значних втрат.

Штурм провалено, все в лайні, всіх убили, жерти хочеться і пити, ось і вся війна. Яка країна, така й армія буча. Бронік уже знімаю, сил немає його носити, а хлі, якщо поранений - тебе не вивозять. 200-к валяються в полі, їх не забирають. Усім взагалі на*рати на нас на нас, на наступ - пох*й. Нікого більше немає: ні 2-й, ні 3-й... за зеками нікого немає, все про*бано, - говорить росіянин. Поширити

Окрім цього у перехоплених представниками Головного управління розвідки Міноборони розмовах російських окупантів, один з них поскаржився дружині, що йому та іншим солдатам відмовляють у законній відпустці, оскільки ті, хто покинув фронт, відмовляються повертатись воювати.

Окупант підкреслив, що російська армія зазнає шалених втрат на фронті, однак військове командування навіть не зважає на це.