Окремо від України. Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю

Демократи у Сенаті США у вівторок заблокували спроби республіканців швидко схвалити законопроєкт про надання надзвичайної допомоги Ізраїлю без передбачених коштів для України, який Палата представників ухвалила минулого тижня.

В Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю

Представники більшості у верхній палаті Конгресу США наголосили на важливості надання допомоги Україні та Ізраїлю на додаток до гуманітарної допомоги, фінансування безпеки кордонів та грошей на протистояння Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Вони нагадали, що це було передбачено в запиті на фінансування в розмірі 106 мільярдів доларів, який президент Джо Байден направив до Конгресу минулого місяця.

Демократи також звинуватили республіканців у Палати представників США у тому, що вони грають у політику через події в Ізраїлі, оскільки прив’язують допомогу йому до скорочення фінансування Служби внутрішніх доходів США.

Наші союзники в Україні не можуть дозволити собі затримку, як і наші союзники в Ізраїлі, – заявила сенаторка Петті Мюррей, яка очолює бюджетний комітет Сенату. Поширити

США допомагають Ізраїлю

19 жовтня есмінець США збив три наземні ракети та кілька безпілотників, які, ймовірно, запустили бойовики-хусити з території Ємену.

Цього ж дня військові бази США на Близькому Сході атакували: безпілотники нанесли удар по базі США в Сирії Аль-Танф і ракетний удар стався на іншій базі США в Сирії – Коноко, в Іраку США також перехопили три ударні безпілотники.

15 жовтня стало відомо, що Пентагон відправив другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю, щоб стримати Іран або Хезболлу від приєднання до конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

9 жовтня Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включно з авіаносцем USS Gerald R. Ford та додатковими літаками, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.

Раніше США заявляли, що готують підрозділ морської піхоти швидкого реагування для можливого розгортання в Ізраїлі.