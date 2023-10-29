Російські окупанти панікують через викрадення "трофейного" єнота

Минулого року багатьох українців шокувала історія про те, як російські загарбники викрали з Херсона єнота й оголосили його “символом перемоги”. 29 жовтня з'ясувалося, що в окупантів уже поцупили їхній головний трофей зі звільненого ЗСУ українського міста.

У солдатів РФ вкрали херсонського єнота

Вперше про це почали писати російські телеграм-канали.

У своїх дописах загарбники панікують через "жахливу ситуацію" і "зраду від своїх".

За словами росіян, “трофейного” херсонського єнота знову поцупили, проте цього разу не вони самі, а люди з їхнього оточення.

Окупанти стверджують, що це зробили "свої", та нарікають, що це "звичайна зрада".

Власники каналу заявили, що тепер проєкт "Єнот із Херсона" буцімто "припиняє своє існування".

Окрім того, адміністратори припустили, що тварину нібито вивезли із зони проведення так званої "спецоперації".

Де наразі знаходиться тваринка поки не вдалося з’ясувати.

Раніше російська воєнкорка Анна Долгарєва стверджувала, що викрадення єнота – це одна з найкращих новин, яка була у листопаді 2022 року.

Вона також не змогла проігнорувати повідомлення про викрадення єнота. Як запевняє пропагандистка, "людина, яка вкрала єнота, Роман, не є її господарем".

Роман просто торгував обличчям із ним у кадрі. Справжніх господарів, з якими й жив Херсі, я чудово знаю, – написала вона. Поширити

Що відомо про викрадання українського єнота з Херсона

Російські загарбники викрали єнота із херсонського зоопарку у листопаді 2022 року.

Вони назвали його Херсі й почали активно використовувати у своїх пропагандистських відео.

Ба більше, викраденій тварині навіть створили телеграм-канал, у якому підтримували російських десантників.

Від імені єнота окупанти збирали кошти на потреби російських військових. Окупанти постійно знущалися з тварини й навіть возили його на передову.