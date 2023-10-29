Российские оккупанты паникуют из-за похищения "трофейного" енота

В прошлом году многих украинцев шокировала история о том, как российские захватчики похитили из Херсона енота и объявили его "символом победы". 29 октября выяснилось, что у окупантов уже украли их главный трофей из освобожденного ВСУ украинского города.

У солдат РФ украли херсонского енота

Впервые об этом начали писать российские телеграммы-каналы.

В своих сообщениях захватчики паникуют из-за "ужасной ситуации" и "предательства от своих".

По словам россиян, "трофейного" херсонского енота снова украли, однако на этот раз не они сами, а люди из их окружения.

Оккупанты утверждают, что это сделали "свои", и сетуют, что это "обычное предательство".

Владельцы канала заявили, что теперь проект "Енот из Херсона" якобы "прекращает свое существование".

Кроме того, администраторы предположили, что животное якобы увезли из зоны проведения так называемой "спецоперации".

Где сейчас находится животное, пока не удалось выяснить.

Ранее российская военкорка Анна Долгарева утверждала, что похищение енота – это одна из лучших новостей, которая была в ноябре 2022 года.

Она также не смогла проигнорировать сообщение о похищении животного. Как уверяет пропагандистка, "человек, укравший енота, Роман, не является его хозяином".

Роман просто торговал лицом с ним в кадре. Настоящих хозяев, с которыми и жил Херси, я прекрасно знаю, – написала она. Поделиться

Что известно о похищении украинского енота из Херсона

Российские захватчики похитили енота из зоопарка Херсона в ноябре 2022 года.

Они назвали его Херси и начали активно использовать в своих пропагандистских видео.

Более того, похищенному животному даже создали телеграмм-канал, в котором поддерживали российских десантников.

От имени енота оккупанты собирали средства на нужды российских военных. Более того, они постоянно издевались над животным и даже возили его на передовую.