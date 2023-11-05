Кто в США мешает продолжению военной помощи Украине — объяснение главы Минобороны Нидерландов

По мнению главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, власти США понимают, что в ее интересах продолжать оказывать военную и другую поддержку Украине.

Есть ли угрозы для дальнейшей военной помощи Украине со стороны США

Глава Минобороны Нидерландов отметила, что не разделяет заявления о большом вопросе о дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США из-за политического кризиса в Конгрессе.

Я в это не верю, потому что поддержка Украины всеми странами, особенно США, очень важна для вашего государства. Но это также касается и нас самих, это тоже о Европе, - отмечает Оллонгрен. Поделиться

Она подчеркнула, что Россия развязала на территории Европы новую масштабную, преступную войну, представляющую угрозу безопасности всех европейских стран.

Это тоже американский интерес, и США это знают, - отмечает глава Минобороны Нидерландов. Поделиться

Кто в США выступает против помощи Украине

Она отметила, что сейчас в США существует небольшая, однако удивительно громкая, политическая группа, которая выступает против дальнейшей военной помощи Украине.