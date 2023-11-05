Кто в США мешает продолжению военной помощи Украине — объяснение главы Минобороны Нидерландов
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Политика
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Кто в США мешает продолжению военной помощи Украине — объяснение главы Минобороны Нидерландов

Ллойд Остин и Кайса Оллонгрен
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Источник:  NV

По мнению главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, власти США понимают, что в ее интересах продолжать оказывать военную и другую поддержку Украине.

Есть ли угрозы для дальнейшей военной помощи Украине со стороны США

Глава Минобороны Нидерландов отметила, что не разделяет заявления о большом вопросе о дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США из-за политического кризиса в Конгрессе.

Я в это не верю, потому что поддержка Украины всеми странами, особенно США, очень важна для вашего государства. Но это также касается и нас самих, это тоже о Европе, - отмечает Оллонгрен.

Она подчеркнула, что Россия развязала на территории Европы новую масштабную, преступную войну, представляющую угрозу безопасности всех европейских стран.

Это тоже американский интерес, и США это знают, - отмечает глава Минобороны Нидерландов.

Кто в США выступает против помощи Украине

Она отметила, что сейчас в США существует небольшая, однако удивительно громкая, политическая группа, которая выступает против дальнейшей военной помощи Украине.

Подавляющее большинство в Конгрессе и американском обществе это очень хорошо понимают. Ллойд Остин очень предан этому делу, как и многие из нас. Думаю, что эта преданность выходит за рамки политических споров. Это экзистенциальная война. Мы же видим Россию во главе с автократом Путиным, не заботящимся о международном гуманитарном праве, о ценностях, которые мы разделяем с Украиной. Поэтому я считаю, что поддержка Украины должна продолжаться, и я очень решительно настроена продолжать эту поддержку и всегда вести прения о том, как и почему, - отметила Оллонгрен.

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