Кто в США мешает продолжению военной помощи Украине — объяснение главы Минобороны Нидерландов

По мнению главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, власти США понимают, что в ее интересах продолжать оказывать военную и другую поддержку Украине.
Есть ли угрозы для дальнейшей военной помощи Украине со стороны США
Глава Минобороны Нидерландов отметила, что не разделяет заявления о большом вопросе о дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США из-за политического кризиса в Конгрессе.
Она подчеркнула, что Россия развязала на территории Европы новую масштабную, преступную войну, представляющую угрозу безопасности всех европейских стран.
Кто в США выступает против помощи Украине
Она отметила, что сейчас в США существует небольшая, однако удивительно громкая, политическая группа, которая выступает против дальнейшей военной помощи Украине.
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