Хто у США заважає продовженню військової допомоги Україні — пояснення глави Міноборони Нідерландів

На думку глави Міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, влада США розуміє, що в її інтересах продовжувати надавати військову та іншу підтримку Україні.
Чи є загрози для подальшої військової допомоги Україні з боку США
Глава Міноборони Нідерландів зазначила, що не поділяє заяви про велике питання щодо подальшої військової підтримки України з боку США через політичну кризу в Конгресі.
Вона підкреслила, що Росія розв’язала на території Європи нову масштабну, злочинну війну, яка несе загрозу безпеці всіх європейських країн.
Хто у США виступає проти допомоги Україні
Вона зазначила, що наразі у США існує невелика, однак напрочуд голосна, політична група, яка виступає проти подальшої військової допомоги Україні.
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