Хто у США заважає продовженню військової допомоги Україні — пояснення глави Міноборони Нідерландів
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Політика
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Хто у США заважає продовженню військової допомоги Україні — пояснення глави Міноборони Нідерландів

Ллойд Остін та Кайса Оллонгрен
Джерело:  NV

На думку глави Міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, влада США розуміє, що в її інтересах продовжувати надавати військову та іншу підтримку Україні. 

Чи є загрози для подальшої військової допомоги Україні з боку США

Глава Міноборони Нідерландів зазначила, що не поділяє заяви про велике питання щодо подальшої військової підтримки України з боку США через політичну кризу в Конгресі.

Я в це не вірю, тому що підтримка України всіма країнами, особливо США, дуже важлива для вашої держави. Але це також стосується і нас самих, це також про Європу, - наголошує Оллонгрен.

Вона підкреслила, що Росія розв’язала на території Європи нову масштабну, злочинну війну, яка несе загрозу безпеці всіх європейських країн.

Це також американський інтерес, і США це знають, - зазначає очільниця Міноборони Нідерландів.

Хто у США виступає проти допомоги Україні

Вона зазначила, що наразі у США існує невелика, однак напрочуд голосна, політична група, яка виступає проти подальшої військової допомоги Україні.

Переважна більшість у Конгресі та в американському суспільстві це дуже добре розуміють. Ллойд Остін дуже відданий цій справі, як і багато хто з нас. Думаю, що ця відданість виходить далеко за межі політичних суперечок. Це екзистенційна війна. Ми ж бачимо Росію на чолі з автократом Путіним, який не дбає про міжнародне гуманітарне право, про цінності, які ми поділяємо з Україною. Тому я вважаю, що підтримка України повинна продовжуватися, і я дуже рішуче налаштована продовжувати цю підтримку і завжди вести дебати про те, як і чому, - зазначила Оллонгрен.

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