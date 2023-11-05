Хто у США заважає продовженню військової допомоги Україні — пояснення глави Міноборони Нідерландів

На думку глави Міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, влада США розуміє, що в її інтересах продовжувати надавати військову та іншу підтримку Україні.

Чи є загрози для подальшої військової допомоги Україні з боку США

Глава Міноборони Нідерландів зазначила, що не поділяє заяви про велике питання щодо подальшої військової підтримки України з боку США через політичну кризу в Конгресі.

Я в це не вірю, тому що підтримка України всіма країнами, особливо США, дуже важлива для вашої держави. Але це також стосується і нас самих, це також про Європу, - наголошує Оллонгрен. Поширити

Вона підкреслила, що Росія розв’язала на території Європи нову масштабну, злочинну війну, яка несе загрозу безпеці всіх європейських країн.

Це також американський інтерес, і США це знають, - зазначає очільниця Міноборони Нідерландів. Поширити

Хто у США виступає проти допомоги Україні

Вона зазначила, що наразі у США існує невелика, однак напрочуд голосна, політична група, яка виступає проти подальшої військової допомоги Україні.