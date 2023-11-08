Україна має план дій щодо зміни ситуації на фронті — Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що у військово-політичного керівництва України є план щодо подальших дій у розв'язаній Росією злочинній війні.

Україна продовжуватиме боротьбу, попри труднощі на фронті

Глава держави зазначив, що попри труднощі у контрнаступі, українські військові продовжуватимуть боротьбу із окупаційною російською армією.

Зеленський наголосив, що війна продовжуватиметься, незважаючі на переключення уваги західних країн на конфлікт на Близькому Сході.

Президент запевнив, що українські військові продовжать спроби досягти успіхів у цьому році і висловив переконання, що їм це вдасться.

Він підкреслив, що в політично-військового керівництва країни є чіткий план, у бік яких населених пунктів та за якими напрямками мають рухатись українські оборонці.

Я не можу поділитися всіма деталями, але в нас є деякі повільні кроки вперед на півдні, також у нас є кроки на сході, - зазначив Зеленський. Поширити

Глава держави, зокрема, відзначив певні успіхи українських військових на території Херсонської області.

Зеленський про ймовірне президентство Трампа

За словами президента, поки зарано говорити про ймовірні наслідки у разі повернення на пост президента США відвертого противника військової допомоги Україні Дональда Трампа.

Зеленський підкреслив, що наразі не зрозуміло, позитивним чи негативним було б для України повернення Трампа у Білий дім.

Також він додав, що українці стурбовані тим, як у Республіканській партії США "лунають голоси, які закликають скоротити допомогу Україні".

Зеленський про післявоєнну відбудову та корупцію

Президент зазначив, що влада гарантує захист від корупції після початку повоєнної відбудови України.

За його словами, Україна вже продемонструвала значний прогрес у боротьбі з хабарництвом.

Тому процес післявоєнного відновлення України, на думку президента, буде вільним від корупції.