У Украины есть план действий по изменению ситуации на фронте — Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что у военно-политического руководства Украины есть план по дальнейшим действиям в развязанной Россией преступной войне.

Украина будет продолжать борьбу, несмотря на трудности на фронте

Глава государства отметил, что, несмотря на трудности в контрнаступлении, украинские военные будут продолжать борьбу с оккупационной российской армией.

Зеленский подчеркнул, что война будет продолжаться, несмотря на переключение внимания западных стран на конфликт на Ближнем Востоке.

Президент заверил, что украинские военные продолжат попытки добиться успехов в этом году и выразил убеждение, что им это удастся.

Он подчеркнул, что у военно-политического руководства страны есть четкий план, в сторону каких населенных пунктов и по каким направлениям должны двигаться украинские защитники.

Я не могу поделиться всеми деталями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, также у нас есть шаги на востоке, – отметил Зеленский. Поделиться

Глава государства, в частности, отметил некоторые успехи украинских военных на территории Херсонской области.

Зеленский о вероятном президентстве Трампа

По словам президента, пока рано говорить о возможных последствиях в случае возвращения на пост президента США откровенного противника военной помощи Украине Дональда Трампа.

Зеленский подчеркнул, что пока не понятно, положительным или отрицательным было бы для Украины возвращение Трампа в Белый дом.

Также он добавил, что украинцы обеспокоены тем, как в Республиканской партии США "раздаются голоса, призывающие сократить помощь Украине".

Зеленский о послевоенном восстановлении и коррупции

Президент отметил, что власть гарантирует защиту от коррупции после начала послевоенного восстановления Украины.

По его словам, Украина уже продемонстрировала значительный прогресс в борьбе со взяточничеством.

Поэтому процесс послевоенного восстановления Украины, по мнению президента, будет свободен от коррупции.