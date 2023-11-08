У Украины есть план действий по изменению ситуации на фронте — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

У Украины есть план действий по изменению ситуации на фронте — Зеленский

Владимир Зеленский
Читати українською
Источник:  Reuters

Президент Владимир Зеленский отметил, что у военно-политического руководства Украины есть план по дальнейшим действиям в развязанной Россией преступной войне.

Украина будет продолжать борьбу, несмотря на трудности на фронте

Глава государства отметил, что, несмотря на трудности в контрнаступлении, украинские военные будут продолжать борьбу с оккупационной российской армией.

Зеленский подчеркнул, что война будет продолжаться, несмотря на переключение внимания западных стран на конфликт на Ближнем Востоке.

Президент заверил, что украинские военные продолжат попытки добиться успехов в этом году и выразил убеждение, что им это удастся.

Он подчеркнул, что у военно-политического руководства страны есть четкий план, в сторону каких населенных пунктов и по каким направлениям должны двигаться украинские защитники.

Я не могу поделиться всеми деталями, но у нас есть некоторые медленные шаги вперед на юге, также у нас есть шаги на востоке, – отметил Зеленский.

Глава государства, в частности, отметил некоторые успехи украинских военных на территории Херсонской области.

Зеленский о вероятном президентстве Трампа

По словам президента, пока рано говорить о возможных последствиях в случае возвращения на пост президента США откровенного противника военной помощи Украине Дональда Трампа.

Зеленский подчеркнул, что пока не понятно, положительным или отрицательным было бы для Украины возвращение Трампа в Белый дом.

Также он добавил, что украинцы обеспокоены тем, как в Республиканской партии США "раздаются голоса, призывающие сократить помощь Украине".

Зеленский о послевоенном восстановлении и коррупции

Президент отметил, что власть гарантирует защиту от коррупции после начала послевоенного восстановления Украины.

По его словам, Украина уже продемонстрировала значительный прогресс в борьбе со взяточничеством.

Поэтому процесс послевоенного восстановления Украины, по мнению президента, будет свободен от коррупции.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.