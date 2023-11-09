Президент Чехії заявив про відсутність в України військової переваги на полі бою

За словами президента Чехії Петра Павела, Україна, нібито, не має військової переваги на полі бою у розв'язаній Кремлем злочинній війні, а час йде на користь Росії.

Чому Павел не вірить у здатність України досягти переваги у війні проти РФ

Президент Чехії у коментарі журналістам видання “Novinky” зазначив, що наразі ситуація на полі бою не вказує на перспективи України досягти переваги у війні, натомість час, на його думку, грає на боці Росії.

Переговори можуть початися наступного року, оскільки розвиток подій не свідчить про те, що українська сторона може отримати військову перевагу. Час зараз грає на користь Росії, яка має сильнішу мобілізаційну базу для живої сили. Вигравши час, вона також зможе поповнити матеріальну базу, якої їй давно не вистачало, - заявляє Павел. Поширити

Він підкреслив, що наразі Росія отримує великі партії зброї від КНДР.

На думку чеського лідера, Кремль намагатиметься максимально затягнути розв’язану проти України злочинну війну.

Він також припустив, що у Москві будуть чекати на результати президентських виборів в США у наступному році із надією похитнути військову підтримку України.

Чому Захід має продовжити допомагати Україні

На переконання президента Чехії, західні партнери мають продовжувати допомагати Україні.

Ситуація не є однозначно позитивною. Позитивним для України має бути те, що ми на їхньому боці і повинні підтримувати їх у досягненні їхніх цілей. З нашого боку, у нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати надавати підтримку, - наголосив Павел. Поширити

Він зазначив, що будь-який успіх Росії в Україні буде загрозою поразки західних країн.