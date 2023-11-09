Президент Чехії заявив про відсутність в України військової переваги на полі бою

За словами президента Чехії Петра Павела, Україна, нібито, не має військової переваги на полі бою у розв'язаній Кремлем злочинній війні, а час йде на користь Росії.
Чому Павел не вірить у здатність України досягти переваги у війні проти РФ
Президент Чехії у коментарі журналістам видання “Novinky” зазначив, що наразі ситуація на полі бою не вказує на перспективи України досягти переваги у війні, натомість час, на його думку, грає на боці Росії.
Він підкреслив, що наразі Росія отримує великі партії зброї від КНДР.
На думку чеського лідера, Кремль намагатиметься максимально затягнути розв’язану проти України злочинну війну.
Він також припустив, що у Москві будуть чекати на результати президентських виборів в США у наступному році із надією похитнути військову підтримку України.
Чому Захід має продовжити допомагати Україні
На переконання президента Чехії, західні партнери мають продовжувати допомагати Україні.
Він зазначив, що будь-який успіх Росії в Україні буде загрозою поразки західних країн.
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