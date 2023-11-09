Командувач Тарнавський розкрив плани щодо оборони Авдіївки

Бійці ЗСУ будуть втримувати позиції у Авдіївці, впевнений командувач Тарнавський. При цьому росіяни продовжать отримувати спалені бронемашини і тисячі трупів, намагаючись досягнути успіху на даному відтинку фронту.

Що відомо про оборону Авдіївки

ЗС РФ протягом місяця роблять спроби захопити місто Авдіївку у Донецькій області, при цьому втрачаючи бронемашини та живу силу. Бійці Сил оборони продовжать обороняти населений пункт і будуть "чіплятись" за кожен виступ рельєфу, щоб втримати позиції.

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що під Авдіївкою росіяни отримали "сотні згорілих бронемашин та тисячі трупів", але успіхів не мали. Генерал висловив впевненість, що оборона населеного пункту продовжуватиметься: "А ми стоїмо. І будемо стояти", — сказав він.

Також військовий пояснив, що бійці Сил оборони будуть використовувати "будинки, терикон чи озерця", щоб зупинити спроби росіян просунутись вперед. Запевнив, що ворогу помстяться за злочини, вчинені під час війни в Україні.

Генерал також опублікував низку фото, зроблених на лінії фронту на сході. На світлинах — зруйновані росіянами міста та бронемашини ЗС РФ, які були підбиті бійцями Сил оборони.

Ситуація в районі Авдіївки складна

В останні дні серйозно загострилася ситуація в районі Авдіївки Донецької області, де за даними на 13 жовтня ВСУ відбили 20 атак ворога за добу.

При цьому за словами спікера Таврійського напряму Олександра Штупуна, вже третій день поспіль спостерігається тенденція збільшення втрат у живій силі – понад 750 осіб за добу загальних втрат ворога. Крім того, з 10 по 12 жовтня під Авдіївкою українські сили знищили 33 російські бронемашини та 15 танків.

Медичні заклади Донецька та прилеглих населених пунктів переповнені пораненими військовими ворога, – зазначив він, додавши, що налякані такими втратами окупанти відмовляються йти у бій. Поширити

За його словами, упродовж поточної доби ворог провів 49 бойових зіткнень і здійснив 27 авіаційних ударів, 831 артилерійський обстріл. 80% усіх атак ворог спрямовує на Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

Ворог продовжує атаки і в пішому строю, поки що в них є заряд, але ми працюємо над цим. Усі наші сили і засоби знищують ворога, і сподіваюся, що скоро все стабілізується, – сказав Олександр Штупун. Поширити

Речник сил оборони запевнив, що українські захисники ефективно "проріджують лави окупантів, спускають їх із бронетехніки на землю".