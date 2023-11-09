Командующий Тарнавским раскрыл планы по обороне Авдеевки

Бойцы ВСУ будут удерживать позиции в Авдеевке, уверен командующий Тарнавским. При этом россияне продолжат получать сожженные бронемашины и тысячи трупов, пытаясь добиться успеха на данном отрезке фронта.

Что известно об обороне Авдеевки

ВС РФ в течение месяца пытаются захватить город Авдеевку в Донецкой области, при этом теряя бронемашины и живую силу. Бойцы Сил обороны продолжат оборонять населенный пункт и будут "приставать" за каждое выступление рельефа, чтобы удержать позиции.

Командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что под Авдеевкой россияне получили "сотни сгоревших бронемашин и тысячи трупов", но успехов не имели. Генерал выразил уверенность, что оборона населенного пункта будет продолжаться: "А мы стоим. И будем стоять", - сказал он.

Также военный объяснил, что бойцы сил обороны будут использовать "дома, террикон или озерца", чтобы остановить попытки россиян продвинуться вперед. Заверил, что врагу отомстят за преступления, совершенные во время войны в Украине.

Генерал также опубликовал ряд фотографий, сделанных на линии фронта на востоке. На фотографиях — разрушенные россиянами города и бронемашины ВС РФ, подбитые бойцами Сил обороны.

Ситуация в районе Авдеевки сложная

В последние дни серьезно обострилась ситуация в районе Авдеевки Донецкой области, где по данным на 13 октября ВСУ отразили 20 атак врага в сутки.

При этом, по словам спикера Таврического направления Александра Штупуна, уже третий день подряд наблюдается тенденция увеличения потерь в живой силе – более 750 человек в сутки общих потерь врага. Кроме того, с 10 по 12 октября под Авдеевкой украинские силы уничтожили 33 российских бронемашины и 15 танков.

Медицинские учреждения Донецка и близлежащих населенных пунктов переполнены ранеными военными врага, – отметил он, добавив, что напуганные такими потерями оккупанты отказываются идти в бой. Поделиться

По его словам, в течение текущих суток враг провел 49 боевых столкновений и совершил 27 авиационных ударов, 831 артиллерийский обстрел. 80% всех атак враг направляет на Авдеевское и Марьинское направления.

Враг продолжает атаки и в пешем строю, пока у них есть заряд, но мы работаем над этим. Все наши силы и средства уничтожают врага и надеюсь, что скоро все стабилизируется, – сказал Александр Штупун. Поделиться

Спикер сил обороны заверил, что украинские защитники эффективно "прореживают ряды оккупантов, спускают их с бронетехники на землю".