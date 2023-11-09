Було 200 раундів. Кулеба різко відповів прихильникам переговорів із РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що з 2014 року Україна провела 200 раундів переговорів з Росією, які всі одно закінчилися повномасштабним вторгненням РФ.
Кулеба відповів прихильникам переговорів з РФ
Міністр підкреслив, що жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке повне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.
У США вважають, що РФ не зацікавлена у переговорах
Напередодні речник Державного департаменту США Ведан Патель на брифінгу сказав, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ.
Він додав, що будь-які переговори – це справа України і обговорення про Україну без її участі неможливі
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