Було 200 раундів. Кулеба різко відповів прихильникам переговорів із РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що з 2014 року Україна провела 200 раундів переговорів з Росією, які всі одно закінчилися повномасштабним вторгненням РФ.

Кулеба відповів прихильникам переговорів з РФ

Для тих, хто має коротку пам'ять: З 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були швидко порушені Росією. Поширити

Міністр підкреслив, що жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке повне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Ті, хто стверджує, що Україна повинна зараз вести переговори з Росією, або не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік Росії і хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією. Ми не повинні і не потрапимо в цю пастку. Поширити

To those with short memories:



Between 2014 and 2022, Ukraine held about 200 rounds of talks with Russia.



During this period, 20 cease-fire agreements were reached, all of which were quickly violated by Russia.



None of the 200 rounds of talks or the 20 ceasefires have prevented… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2023

У США вважають, що РФ не зацікавлена у переговорах

Напередодні речник Державного департаменту США Ведан Патель на брифінгу сказав, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ.

Він додав, що будь-які переговори – це справа України і обговорення про Україну без її участі неможливі