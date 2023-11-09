Було 200 раундів. Кулеба різко відповів прихильникам переговорів із РФ
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Було 200 раундів. Кулеба різко відповів прихильникам переговорів із РФ

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нагадав, що з 2014 року Україна провела 200 раундів переговорів з Росією, які всі одно закінчилися повномасштабним вторгненням РФ.

Кулеба відповів прихильникам переговорів з РФ

Для тих, хто має коротку пам'ять: З 2014 по 2022 рік Україна провела близько 200 раундів переговорів з Росією. За цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, і всі вони були швидко порушені Росією.

Міністр підкреслив, що жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке повне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Ті, хто стверджує, що Україна повинна зараз вести переговори з Росією, або не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік Росії і хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією. Ми не повинні і не потрапимо в цю пастку.

У США вважають, що РФ не зацікавлена у переговорах

Напередодні речник Державного департаменту США Ведан Патель на брифінгу сказав, що йому невідомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів із РФ.

Він додав, що будь-які переговори – це справа України і обговорення про Україну без її участі неможливі

Нам не відомо про будь-які розмови з Україною щодо переговорів поза структурою формули миру, щодо якої, як ви вже бачили, відбувається низка залучень. Але все ще є неймовірно ясно, що Кремль не зацікавлений у переговорах або припиненні цієї війни, і ми прагнемо підтримувати наших українських партнерів, – сказав він.

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