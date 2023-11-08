Єврокомісія рекомендує почати переговори щодо вступу України до ЄС

Європейська комісія рекомендувала державам Євросоюзу почати переговори про вступ до ЄС з Україною, але Київ повинен втілити в життя ще частину реформ.

Єврокомісія рекомендувала почати переговори

Президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі заявила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Це також стосується і Молдови.

За її словами, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС, водночас умовою є продовження виконувати незавершені реформи надалі.

Основний прогрес був досягнутий у сфері конституційного правосуддя, реформі відбору Вищої ради правосуддя, антикорупційній програмі, боротьбі з відмиванням грошей, важливих заходах щодо стримування олігархів, а також новий закон про медіа та прогрес щодо національних меншин, - заявила Урсула. Поширити

Крім того, вона додала, що Єврокомісія рекомендує надати Грузії статус країни-кандидата в ЄС.

ЄК стежитиме за прогресом і дотриманням у всіх сферах, пов’язаних із відкриттям переговорів, і звітуватиме Раді до березня 2024 року.

Опублікований звіт ЄК

Також сьогодні на сайті Європейської комісії був опублікований офіційний звіт, де було оцінено прогрес України на шляху до ЄС.

У звіті, сказано, що Комісія рекомендує, аби Рада ухвалила переговорну рамку, після того, як Україна:

ухвалить запропонований урядом закон про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро України;

виключить із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу, без шкоди правилам, що застосовуються до забезпечення національної безпеки під час війни;

прийме закон, який врегулює лобіювання за європейськими стандартами, як частину антиолігархічного плану дій;

прийме закон, що стосується решти рекомендацій Венеційської комісії від червня 2023 року та жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, медіа та освіту.

Після кандидатства слідує етап переговорів між країною-претендентом і членами Європейського союзу. Обговорення розділено на десятки розділів, які стосуються основних законів, прав та обов'язків, які об'єднують усіх учасників блоку.

Лише після їх послідовного узгодження та впровадження реформ можливе підписання договору про членство. Документ має бути схвалений Радою ЄС, окремо парламентами кожної країни Європейського союзу та більшістю голосів Європарламенту.