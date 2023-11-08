Еврокомиссия рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия рекомендовала государствам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, но Киев должен воплотить в жизнь еще часть реформ.

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры

Президент ЕК Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Это касается и Молдовы.

По ее словам, Украина уже выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные реформы в дальнейшем.

Основной прогресс был достигнут в сфере конституционного правосудия, реформе отбора Высшего совета правосудия, антикоррупционной программе, борьбе с отмыванием денег, важных мерах по сдерживанию олигархов, а также новый закон о медиа и прогрессе национальных меньшинств, - заявила Урсула. Поделиться

Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС.

ЕК будет следить за прогрессом и соблюдением во всех областях, связанных с открытием переговоров, и будет отчитываться Совету до марта 2024 года.

Опубликован отчет ЕК

Также сегодня на сайте Европейской комиссии был опубликован официальный отчет, где был оценен прогресс Украины по пути в ЕС.

В отчете говорится, что Комиссия рекомендует, чтобы Рада приняла переговорную рамку, после того, как Украина:

примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;

исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению национальной безопасности во время войны;

примет закон, урегулирующий лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий;

примет закон, касающийся остальных рекомендаций Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, медиа и образовании.

После кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Европейского союза. Обсуждение разделено на десятки разделов, относящихся к основным законам, правам и обязанностям, объединяющим всех участников блока.

Только после их последовательного согласования и внедрения реформ возможно заключение договора о членстве. Документ должен быть одобрен Советом ЕС, отдельно парламентами каждой страны Европейского союза и большинством голосов Европарламента.