Еврокомиссия рекомендует начать переговоры по вступлению Украины в ЕС

Европейская комиссия рекомендовала государствам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной, но Киев должен воплотить в жизнь еще часть реформ.
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры
Президент ЕК Урсула фон дер Ляен во время пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Это касается и Молдовы.
По ее словам, Украина уже выполнила 90% реформ, которые от нее ожидал ЕС, в то же время условием является продолжение выполнять незавершенные реформы в дальнейшем.
Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС.
ЕК будет следить за прогрессом и соблюдением во всех областях, связанных с открытием переговоров, и будет отчитываться Совету до марта 2024 года.
Опубликован отчет ЕК
Также сегодня на сайте Европейской комиссии был опубликован официальный отчет, где был оценен прогресс Украины по пути в ЕС.
В отчете говорится, что Комиссия рекомендует, чтобы Рада приняла переговорную рамку, после того, как Украина:
примет предложенный правительством закон об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро Украины;
исключит из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу, без ущерба правилам, применяемым к обеспечению национальной безопасности во время войны;
примет закон, урегулирующий лоббирование по европейским стандартам, как часть антиолигархического плана действий;
примет закон, касающийся остальных рекомендаций Венецианской комиссии от июня 2023 года и октября 2023 года, связанных с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, медиа и образовании.
После кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Европейского союза. Обсуждение разделено на десятки разделов, относящихся к основным законам, правам и обязанностям, объединяющим всех участников блока.
Только после их последовательного согласования и внедрения реформ возможно заключение договора о членстве. Документ должен быть одобрен Советом ЕС, отдельно парламентами каждой страны Европейского союза и большинством голосов Европарламента.
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