Урсула фон дер Ляен назвала цели ЕС в отношении Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что ЕС стремится к справедливому и устойчивому миру в Украине и выступает против "замороженного конфликта".
Что известно о позиции ЕС в развязанной Россией войне против Украины
Президент Еврокомиссии отметила, что хотя кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин и потерпел поражение в собственных намерениях захватить территорию Украины, это поражение автоматически не превратится в победу Киева.
По ее словам, сейчас Евросоюз должен преследовать три ключевых момента.
Она также подчеркнула, что ЕС должен стать гарантом долгосрочной безопасности Украины.
По ее мнению, лучший способ обеспечения стабильной безопасности Украины и развития ее экономики – это предоставление членства в Евросоюзе.
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