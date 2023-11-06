Урсула фон дер Ляен назвала цели ЕС в отношении Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен отметила, что ЕС стремится к справедливому и устойчивому миру в Украине и выступает против "замороженного конфликта".

Что известно о позиции ЕС в развязанной Россией войне против Украины

Президент Еврокомиссии отметила, что хотя кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин и потерпел поражение в собственных намерениях захватить территорию Украины, это поражение автоматически не превратится в победу Киева.

По ее словам, сейчас Евросоюз должен преследовать три ключевых момента.

Первой целью должно быть продолжение работы для справедливого и устойчивого мира, а не очередной замороженный конфликт. Никто так не желает мира, как украинский народ. Основной путь к этому – Формула мира президента Зеленского. Позвольте мне попросить всех вас продолжать сотрудничество, чтобы собирать все больше и больше поддержки для Формулы мира от стран по всему миру. Я знаю, что это нелегко, я знаю, что это тяжелый труд, но, по сути, весь мир выигрывает от справедливого и крепкого мира в Украине. Это должна быть наша основная миссия, подчеркнула Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Она также подчеркнула, что ЕС должен стать гарантом долгосрочной безопасности Украины.

Мы должны обеспечить устойчивую военную мощь, способную защитить Украину сейчас и умерить российскую агрессию в будущем. Чтобы история не повторялась. Конечно, это имеет серьезные последствия для нашей оборонной промышленности. Надо наращивать производственные мощности. Но конечно мы должны смотреть не только на боеприпасы. Мы должны рассмотреть противовоздушную оборону – которая сейчас чрезвычайно важна – морские возможности, но, конечно, в среднесрочной и долгосрочной перспективе также кибернетические и космические возможности, - отметила глава Еврокомиссии. Поделиться

По ее мнению, лучший способ обеспечения стабильной безопасности Украины и развития ее экономики – это предоставление членства в Евросоюзе.