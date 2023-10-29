Россия пригрозила Евросоюзу из-за нового решения относительно Украины

Российские власти начали угрожать ответить официальному Брюсселю после заявления ЕС об использовании вражеских активов в пользу Украины.

Москва набросилась с новыми угрозами на Брюссель

29 октября скандальный глава Госдумы РФ Вячеслав Володин начал распространять фейки о том, что в Евросоюзе ужасная экономическая ситуация.

Также он не забыл пожаловаться на намерение официального Брюсселя использовать замороженные росактивы в пользу Украины.

Как беззастенчиво соврал приспешник Путина, несколько европейских политиков во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен "опять начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы за счет них продолжить милитаризацию Киева".

Такое решение требует от Российской Федерации симметричного ответа. В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства, – написал Володин. Поделиться

О чем на самом деле договорился Евросоюз

Сейчас крайне трудно понять, что имел в виду скандальный глава Госдумы РФ, размышляя о "хищении" активов России в ЕС.

Что важно понимать, официальный Брюссель публично очень много раз отвергал этот вариант по правовым соображениям.

Однако ЕС договорился с "Большой семеркой" поддержать план налогообложения доходов по сверхприбылям обездвиженных российских активов.

Это решение, уже поддержанное Бельгией, Европейская комиссия планирует доработать до конца декабря.

Кроме того, сообщалось, что Брюссель намерен направить эти средства для послевоенного восстановления Украины, а не помощи оружием, как утверждает Володин.

27 октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что стоимость замороженных российских суверенных активов на территории ЕС составляет 211 миллиардов евро.