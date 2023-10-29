Росія пригрозила Євросоюзу через нове рішення щодо України

Російська влада почала погрожувати відповісти офіційному Брюсселю після заяви ЄС щодо використання ворожих активів на користь України.

Москва накинулася з новими погрозами на Брюссель

29 жовтня скандальний очільник Держдуми РФ В’ячеслав Володін почав поширювати фейки про те, що в Євросоюзі жахлива економічна ситуація.

Також він не забув поскаржитися, на намір офіційного Брюсселя використати заморожені росактиви на користь України.

Як безсоромно збрехав поплічник Путіна, декілька європейських політиків на чолі з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн "знову почали розмови про крадіжку заморожених коштів нашої країни, щоб за рахунок них продовжити мілітаризацію Києва".

Таке рішення вимагатиме від Російської Федерації симетричної відповіді. У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти, – написав Володін. Поширити

Про що насправді домовився Євросоюз

Наразі вкрай важко зрозуміти, що мав на увазі скандальний очільник Держдуми РФ, розмірковуючи про "крадіжку" активів Росії в ЄС.

Що важливо розуміти, офіційний Брюссель публічно дуже багато разів відкидав цей варіант з правових міркувань.

Однак ЄС домовився з “Великою сімкою” підтримати план оподаткування доходів із надприбутків знерухомлених російських активів.

Це рішення, яке вже підтримала Бельгія, Європейська комісія планує допрацювати до кінця грудня.

Окрім того, наголошується, що Брюссель має намір скерувати ці кошти для повоєнної відбудови України, а не допомоги зброєю, як стверджує Володін.

27 жовтня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вартість заморожених російських суверенних активів на території ЄС становить 211 мільярдів євро.