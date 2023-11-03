В Евросоюзе отреагировали на поставки Северной Кореей оружия в Россию

Европейская служба внешней деятельности подвергла критике Россию и заявила, что Москва нарушает правила ООН, принимая оружие от Северной Кореи для использования в своей войне против Украины. 3 ноября дипломатическая служба ЕС выпустила соответствующее заявление о продолжении военного сотрудничества России с Пхеньяном, в котором «решительно осудила любые подобные поставки оружия», добавив, что Россия «нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН.

ЕС "глубоко озабочен" военной помощью России со стороны КНДР

Поставки оружия могут помочь Москве получить преимущество в войне против Украины и происходят на фоне того, что страны ЕС отстают от своих обязательств поставить миллион снарядов Украине до конца марта следующего года. Предполагается, что Северная Корея получила от России помощь в разработке спутниковых технологий.

ЕС решительно осуждает любые поставки оружия. ЕС призывает КНДР и Россию воздержаться от любых обменов военной техникой или боеприпасами и соблюдать последовательные резолюции Совета Безопасности ООН, – говорится в заявлении дипломатической службы Евросоюза. Поделиться

Что известно о поставках оружия из КНДР в Россию

По информации издания со ссылкой на представителей армии Южной Кореи, военные подозревают, что Россия получила от КНДР неопределенное количество баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет, а также ракет для переносных комплексов ПВО.

Кроме того, Северная Корея, вероятно, могла передать России винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

Авторы материала подчеркивают, что все это происходит на фоне заявлений властей КНДР о распространении военного сотрудничества с Россией и Китаем.

В то же время Северная Корея имеет серьезные финансовые и гуманитарные проблемы после пандемии COVID-19 и страдает от международных санкций и конфликта с США.

Из-за нехватки средств власти КНДР объявили о намерениях сократить количество собственных дипломатических миссий по миру.