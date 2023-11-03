У Євросоюзі відреагували на постачання Північною Кореєю зброї до Росії

Європейська служба зовнішньої діяльності розкритикувала Росію та заявила, що Москва порушує правила ООН, приймаючи зброю від Північної Кореї для використання у своїй війні проти України. Третього листопада дипломатична служба ЄС випустила відповідну заяву щодо продовження військової співпраці Росії з Пхеньяном, в якій «рішуче засудила будь-які подібні поставки зброї», додавши, що Росія «порушує резолюції Ради Безпеки ООН.

ЄС "глибоко стурбований" військовою допомогою Росії з боку КНДР

Поставки зброї можуть допомогти Москві отримати перевагу у війні проти України і відбуваються на тлі того, що країни ЄС відстають від своїх зобов'язань поставити один мільйон снарядів Україні до кінця березня наступного року. Натомість Припускається, що Північна Корея отримала від Росії допомогу в розробці супутникових технологій.

ЄС рішуче засуджує будь-які такі поставки зброї. ЄС закликає КНДР і Росію утриматися від будь-яких обмінів військовою технікою або боєприпасами і дотримуватися послідовних резолюцій Ради Безпеки ООН, – йдеться в заяві дипломатичної служби Євросоюзу. Поширити

Що відомо про поставки зброї з КНДР до Росії

За інформацією видання із посиланням на представників армії Південної Кореї, військові мають підозру, що Росія отримала від КНДР невизначену кількість балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет, а також ракет для переносних комплексів ППО.

Окрім цього Північна Корея, ймовірно, могла передати Росії гвинтівки, ракетні установки, міномети і снаряди.

Автори матеріалу підкреслюють, що все це відбувається на тлі заяв влади КНДР про поширення військової співпраці з Росією та Китаєм.

У той же час Північна Корея має серйозні фінансові та гуманітарні проблеми після пандемії COVID-19, та потерпає від міжнародних санкцій та конфлікту зі США.

Через нестачу коштів влада КНДР оголосила про наміри скоротити кількість власних дипломатичних місій по світу.