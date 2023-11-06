Урсула фон дер Ляєн назвала цілі ЄС щодо України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС прагне до справедливого та стійкого миру в Україні та виступає проти “замороженого конфлікту”.

Що відомо про позицію ЄС у розв’язаній Росією війні проти України

Президент Єврокомісії зазначила, що хоча кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін і зазнав поразки у власних намірах захопити територію України, ця поразка автоматично не перетвориться на перемогу Києва.

За її словами, наразі Євросоюз має переслідувати три ключові моменти.

Першою метою має бути продовження роботи для справедливого і стійкого миру, а не черговий заморожений конфлікт. Ніхто так не хоче миру, як український народ. Основний шлях до цього – Формула миру президента Зеленського. Тож дозвольте мені попросити всіх вас продовжувати співпрацю, щоб збирати все більше й більше підтримки для Формули миру від країн по всьому світу. Я знаю, що це нелегко, я знаю, що це важка праця, але, по суті, врешті-решт весь світ виграє від справедливого і міцного миру в Україні. Це має бути наша основна місія, - наголосила Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Вона також підкреслила, що ЄС має стати гарантом довгострокової безпеки України.

Ми маємо забезпечити стійку військову потужність, здатну захистити Україну зараз і стримати російську агресію в майбутньому. Щоб історія не повторювалася. Звичайно, це має серйозні наслідки для нашої оборонної промисловості. Треба нарощувати виробничі потужності. Але, звичайно, ми повинні дивитися не тільки на боєприпаси. Ми маємо розглянути протиповітряну оборону – яка зараз є надзвичайно важливою – морські можливості, але, звичайно, у середньостроковій та довгостроковій перспективі також кібернетичні та космічні можливості, - зазначила глава Єврокомісії. Поширити

На її думку, найкращий спосіб забезпечення стабільної безпеки України та розвитку її економіки - це надання членства в Євросоюзі.