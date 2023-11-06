Урсула фон дер Ляєн назвала цілі ЄС щодо України

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС прагне до справедливого та стійкого миру в Україні та виступає проти “замороженого конфлікту”.
Що відомо про позицію ЄС у розв’язаній Росією війні проти України
Президент Єврокомісії зазначила, що хоча кремлівський диктатор та військовий злочинець Володимир Путін і зазнав поразки у власних намірах захопити територію України, ця поразка автоматично не перетвориться на перемогу Києва.
За її словами, наразі Євросоюз має переслідувати три ключові моменти.
Вона також підкреслила, що ЄС має стати гарантом довгострокової безпеки України.
На її думку, найкращий спосіб забезпечення стабільної безпеки України та розвитку її економіки - це надання членства в Євросоюзі.
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