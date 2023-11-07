Вступление Украины в ЕС. Журналисты узнали о первых выводах Еврокомиссии

Согласно данным СМИ, руководство Еврокомиссии считает полностью выполненными четыре из семи критериев, предусматривающих предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В Еврокомиссии оценили выполнение Украиной требований Брюсселя

Редакция “Радио Свобода” получила в свое распоряжение отчет по Украине, который является внутренним документом Еврокомиссии.

Руководство ЕК пришло к выводу, что официальный Киев полностью смог выполнить следующие 4 критерия:

внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Кроме того, указано, что другие три критерия украинским властям еще предстоит выполнить. Официальный Брюссель уже сформировал рекомендации с целью упрощению этой задачи.

С какими требованиями Еврокомиссии не справилась Украина

По словам журналистов, ознакомившихся с отчетом ЕК, по состоянию на сегодняшний день у официального Брюсселя остались вопросы относительно дальнейшего усиления борьбы с коррупцией в Украине.

Что важно понимать, Еврокомиссия рассчитывала на назначение нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры и директора НАБУ.