Это реальная проблема. В ЕС бьют тревогу из-за нового промаха касательно Украины

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель больше не скрывает, что война Израиля и ХАМАС уже оказывает влияние на международную поддержку Украины.

ЕС и США не удается выполнить свое обещание относительно Украины

По словам европейского дипломата, несмотря на то, что эти две войны существенно отличаются, обострение палестино-израильского конфликта уже влияет на политику западных лидеров по отношению к нашей стране.

Во время моей последней поездки в Вашингтон (с президентом Еврокомиссии и главой Евросовета – ред.) я имел возможность напрямую выразить свои опасения президенту Байдену и моему коллеге Энтони Блинкену о том, что международная поддержка Украины может начать размываться в свете того, что видят как практику двойных стандартов. Это реальная проблема, и все вы должны приложиться к противодействию этому, – подчеркнул Жозеп Боррель. Поделиться

Шеф европейской дипломатии также обратил внимание на то, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой.

По словам представителя Евросоюза, там также цинично утверждают, что эта проблема беспокоит, прежде всего, Запад, поэтому он хочет ее "скорее решить, потому ему невмоготу терпеть последствия этой войны".

И эти страны воспользуются кризисом на Ближнем Востоке, чтобы подчеркивать, что они видят как противоречия в нашей позиции, или как противоречие между самими европейцами, что проявилось во время последнего голосования за резолюцию в Генассамблее ООН, – предупредил Боррель. Поделиться

Боррель объяснил, почему Украина ни в коем случае не может проиграть войну РФ

По мнению главного дипломата ЕС, поражение Украины в войне с Россией станет поражением всей Европы, поэтому такого развития событий нельзя допустить.