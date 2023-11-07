Это реальная проблема. В ЕС бьют тревогу из-за нового промаха касательно Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Это реальная проблема. В ЕС бьют тревогу из-за нового промаха касательно Украины

Жозеп Боррель
Читати українською

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель больше не скрывает, что война Израиля и ХАМАС уже оказывает влияние на международную поддержку Украины.

ЕС и США не удается выполнить свое обещание относительно Украины

По словам европейского дипломата, несмотря на то, что эти две войны существенно отличаются, обострение палестино-израильского конфликта уже влияет на политику западных лидеров по отношению к нашей стране.

Во время моей последней поездки в Вашингтон (с президентом Еврокомиссии и главой Евросовета – ред.) я имел возможность напрямую выразить свои опасения президенту Байдену и моему коллеге Энтони Блинкену о том, что международная поддержка Украины может начать размываться в свете того, что видят как практику двойных стандартов. Это реальная проблема, и все вы должны приложиться к противодействию этому, – подчеркнул Жозеп Боррель.

Шеф европейской дипломатии также обратил внимание на то, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой.

По словам представителя Евросоюза, там также цинично утверждают, что эта проблема беспокоит, прежде всего, Запад, поэтому он хочет ее "скорее решить, потому ему невмоготу терпеть последствия этой войны".

И эти страны воспользуются кризисом на Ближнем Востоке, чтобы подчеркивать, что они видят как противоречия в нашей позиции, или как противоречие между самими европейцами, что проявилось во время последнего голосования за резолюцию в Генассамблее ООН, – предупредил Боррель.

Боррель объяснил, почему Украина ни в коем случае не может проиграть войну РФ

По мнению главного дипломата ЕС, поражение Украины в войне с Россией станет поражением всей Европы, поэтому такого развития событий нельзя допустить.

Не забывайте об Украине. Украина продолжает борьбу с российской агрессией. Если проиграет Украина – проигрываем и мы. Мы должны сохранить единодушие и единство в поддержке Украины. Мы являемся главным оказателем помощи – мы, даже больше, чем США, ведь вы знаете цифры, – сказал Жозеп Боррель.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мир потерпел поражение. Боррель выступил с откровенным признанием на фоне войны в Израиле
Жозеп Боррель
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Я в ужасе. Боррель публично раскритиковал Израиль
Жозеп Боррель
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Следующие месяцы станут решающими для будущего мира — Боррель
Жозепп Боррель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.