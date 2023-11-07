Это реальная проблема. В ЕС бьют тревогу из-за нового промаха касательно Украины

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель больше не скрывает, что война Израиля и ХАМАС уже оказывает влияние на международную поддержку Украины.
ЕС и США не удается выполнить свое обещание относительно Украины
По словам европейского дипломата, несмотря на то, что эти две войны существенно отличаются, обострение палестино-израильского конфликта уже влияет на политику западных лидеров по отношению к нашей стране.
Шеф европейской дипломатии также обратил внимание на то, что многие страны так называемого Глобального юга до сих пор считают российско-украинскую войну региональной, а не глобальной проблемой.
По словам представителя Евросоюза, там также цинично утверждают, что эта проблема беспокоит, прежде всего, Запад, поэтому он хочет ее "скорее решить, потому ему невмоготу терпеть последствия этой войны".
Боррель объяснил, почему Украина ни в коем случае не может проиграть войну РФ
По мнению главного дипломата ЕС, поражение Украины в войне с Россией станет поражением всей Европы, поэтому такого развития событий нельзя допустить.
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