Мир потерпел поражение. Боррель выступил с откровенным признанием на фоне войны в Израиле

По словам шефа европейской дипломатии, мир потерпел поражение в решении проблемы государств для израильтян и палестинцев.
В Евросоюзе признали провал в разрешении израильско-палестинского конфликта
Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал международное сообщество не скрывать тот факт, что оно потерпело поражение в усилиях, направленных на создание двух государств для израильтян и палестинцев.
С таким заявлением европейский дипломат выступил во время своего визита в Пекин.
По его убеждению, несмотря на то, что два отдельных государства являются желанной целью для израильтян и палестинцев в будущем, даже это не сможет завершить разгоревшийся 7 октября конфликт.
Кроме того, шеф европейской дипломатии еще раз подтвердил, что Израиль имеет право защищать себя, однако, по его мнению, это право должно реализовываться в соответствии с международным правом.
Также журналисты поинтересовались у Жозепа Борреля, просил ли он у официального Пекина использовать свое влияние на Ближнем Востоке.
По словам дипломата, он действительно обсуждал с китайскими властями, что могут сделать ЕС и КНР для решения этой проблемы.
Израиль пообещал окончательно уничтожить ХАМАС
14 октября, после семи дней войны с палестинскими боевиками, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова обратился к нации и пообещал не только победу, но и тотальное уничтожение группировки ХАМАС.
По его словам, все, что происходило в течение последней недели, – это только начало.
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