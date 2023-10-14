Мир потерпел поражение. Боррель выступил с откровенным признанием на фоне войны в Израиле
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Политика
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Мир потерпел поражение. Боррель выступил с откровенным признанием на фоне войны в Израиле

Жозеп Боррель
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Источник:  DPA

По словам шефа европейской дипломатии, мир потерпел поражение в решении проблемы государств для израильтян и палестинцев.

В Евросоюзе признали провал в разрешении израильско-палестинского конфликта

Высокий представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал международное сообщество не скрывать тот факт, что оно потерпело поражение в усилиях, направленных на создание двух государств для израильтян и палестинцев.

С таким заявлением европейский дипломат выступил во время своего визита в Пекин.

Мир потерпел неприятное поражение, – подчеркнул Жозеп Боррель, обратив внимание на то, что в течение долгих 30 лет не было достигнуто ни одного успеха в решении вопроса относительно Израиля и Палестины.

По его убеждению, несмотря на то, что два отдельных государства являются желанной целью для израильтян и палестинцев в будущем, даже это не сможет завершить разгоревшийся 7 октября конфликт.

Сейчас мы являемся свидетелями серьезной гуманитарной ситуации в Газе, – отметил Жозеп Боррель.

Кроме того, шеф европейской дипломатии еще раз подтвердил, что Израиль имеет право защищать себя, однако, по его мнению, это право должно реализовываться в соответствии с международным правом.

Также журналисты поинтересовались у Жозепа Борреля, просил ли он у официального Пекина использовать свое влияние на Ближнем Востоке.

По словам дипломата, он действительно обсуждал с китайскими властями, что могут сделать ЕС и КНР для решения этой проблемы.

Израиль пообещал окончательно уничтожить ХАМАС

14 октября, после семи дней войны с палестинскими боевиками, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху снова обратился к нации и пообещал не только победу, но и тотальное уничтожение группировки ХАМАС.

По его словам, все, что происходило в течение последней недели, – это только начало.

Мы бьем по нашим врагам с беспрецедентной силой, но подчеркиваю: это только начало. Наши враги только начали платить цену. Не стану рассказывать, что будет дальше. Но я вам говорю, что это только начало, – подчеркнул лидер Израиля.

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