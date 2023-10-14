Світ зазнав поразки. Боррель виступив з відвертим зізнанням на тлі війни в Ізраїлі

За словами шефа європейської дипломатії, світ зазнав поразки у розв'язанні проблеми держав для ізраїльтян та палестинців.

У Євросоюзі визнали провал у розв’язанні ізраїльсько-палестинського конфлікту

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав міжнародну спільноту не приховувати той факт, що вона зазнала поразки в зусиллях, спрямованих на створення двох держав для ізраїльтян і палестинців.

З такою заявою європейський дипломат виступив під час свого візиту до Пекіна.

Світ зазнав прикрої поразки, – наголосив Жозеп Боррель, звернувши увагу на те, що протягом довгих 30 років не було досягнуто жодного успіху у розв'язання питання щодо Ізраїлю та Палестини. Поширити

На його переконання, попри те, що дві окремі держави є бажаною метою для ізраїльтян і палестинців у майбутньому, навіть це не зможе завершити конфлікт, що розгорівся 7 жовтня.

Зараз ми є свідками серйозної гуманітарної ситуації в Газі, – зазначив Жозеп Боррель. Поширити

Окрім того, шеф європейської дипломатії вкотре підтвердив, що Ізраїль має право захищати себе, проте, на його думку, це право повинно реалізовуватися відповідно до міжнародного права.

Також журналісти поцікавилися у Жозепа Борреля, чи просив він у офіційного Пекіна використати свій вплив на Близькому Сході.

За словами дипломата, він дійсно обговорював з китайською владою, що можуть зробити ЄС та КНР для розв’язання цієї проблеми.

Ізраїль пообіцяв остаточно знищити ХАМАС

14 жовтня після семи днів війни з палестинськими бойовиками, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову звернувся до нації та пообіцяв не лише перемогу, а й тотальне знищення угрупування ХАМАС.

Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu this evening, following a Security Assessment, at the Kirya in Tel Aviv:



"Citizens of Israel, Shabbat Shalom.

Shabbat shalom to our forces deployed across the country who are celebrating the Sabbath in the field, far from home." pic.twitter.com/eRBNEBZPKi — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2023

За його словами, все, що відбувалося протягом останнього тижня, - це лише початок.