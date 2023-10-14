Світ зазнав поразки. Боррель виступив з відвертим зізнанням на тлі війни в Ізраїлі

За словами шефа європейської дипломатії, світ зазнав поразки у розв'язанні проблеми держав для ізраїльтян та палестинців.
У Євросоюзі визнали провал у розв’язанні ізраїльсько-палестинського конфлікту
Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав міжнародну спільноту не приховувати той факт, що вона зазнала поразки в зусиллях, спрямованих на створення двох держав для ізраїльтян і палестинців.
З такою заявою європейський дипломат виступив під час свого візиту до Пекіна.
На його переконання, попри те, що дві окремі держави є бажаною метою для ізраїльтян і палестинців у майбутньому, навіть це не зможе завершити конфлікт, що розгорівся 7 жовтня.
Окрім того, шеф європейської дипломатії вкотре підтвердив, що Ізраїль має право захищати себе, проте, на його думку, це право повинно реалізовуватися відповідно до міжнародного права.
Також журналісти поцікавилися у Жозепа Борреля, чи просив він у офіційного Пекіна використати свій вплив на Близькому Сході.
За словами дипломата, він дійсно обговорював з китайською владою, що можуть зробити ЄС та КНР для розв’язання цієї проблеми.
Ізраїль пообіцяв остаточно знищити ХАМАС
14 жовтня після семи днів війни з палестинськими бойовиками, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову звернувся до нації та пообіцяв не лише перемогу, а й тотальне знищення угрупування ХАМАС.
За його словами, все, що відбувалося протягом останнього тижня, - це лише початок.
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