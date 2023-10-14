Світ зазнав поразки. Боррель виступив з відвертим зізнанням на тлі війни в Ізраїлі
Категорія
Політика
Дата публікації

Світ зазнав поразки. Боррель виступив з відвертим зізнанням на тлі війни в Ізраїлі

Жозеп Боррель
Джерело:  DPA

За словами шефа європейської дипломатії, світ зазнав поразки у розв'язанні проблеми держав для ізраїльтян та палестинців.

У Євросоюзі визнали провал у розв’язанні ізраїльсько-палестинського конфлікту

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав міжнародну спільноту не приховувати той факт, що вона зазнала поразки в зусиллях, спрямованих на створення двох держав для ізраїльтян і палестинців.

З такою заявою європейський дипломат виступив під час свого візиту до Пекіна.

Світ зазнав прикрої поразки, – наголосив Жозеп Боррель, звернувши увагу на те, що протягом довгих 30 років не було досягнуто жодного успіху у розв'язання питання щодо Ізраїлю та Палестини.

На його переконання, попри те, що дві окремі держави є бажаною метою для ізраїльтян і палестинців у майбутньому, навіть це не зможе завершити конфлікт, що розгорівся 7 жовтня.

Зараз ми є свідками серйозної гуманітарної ситуації в Газі, – зазначив Жозеп Боррель.

Окрім того, шеф європейської дипломатії вкотре підтвердив, що Ізраїль має право захищати себе, проте, на його думку, це право повинно реалізовуватися відповідно до міжнародного права.

Також журналісти поцікавилися у Жозепа Борреля, чи просив він у офіційного Пекіна використати свій вплив на Близькому Сході.

За словами дипломата, він дійсно обговорював з китайською владою, що можуть зробити ЄС та КНР для розв’язання цієї проблеми.

Ізраїль пообіцяв остаточно знищити ХАМАС

14 жовтня після семи днів війни з палестинськими бойовиками, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху знову звернувся до нації та пообіцяв не лише перемогу, а й тотальне знищення угрупування ХАМАС.

За його словами, все, що відбувалося протягом останнього тижня, - це лише початок.

Ми б’ємо по наших ворогах з безпрецедентною силою, але наголошую: це лише початок. Наші вороги тільки почали платити ціну. Не буду розповідати, що буде далі. Але я вам кажу, що це лише початок, - підкреслив лідер Ізраїля.

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