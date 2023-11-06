Следующие месяцы станут решающими для будущего мира — Боррель

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель считает, что события в ближайшие месяцы будут определяющими для будущего мира и роли ЕС в нем.
Боррель прогнозирует будущее мира
Боррель считает, что события в ближайшие месяцы будут определяющими для будущего мира и роли ЕС в нем.
Об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС в 2023 году.
Далее в речи он наметил, какими видит приоритеты для Евросоюза в отношении войны на Ближнем Востоке.
Также Боррель подчеркнул, что "если проиграет Украина – проигрываем и мы", и что союзники должны сохранить единство по вопросу поддержки Украины.
Внимание к Украине – в приоритете
Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал не допустить удешевления Украины и единства союзников в ее поддержке, подчеркнув, что от развязки в этой войне зависит будущее Европы.
Боррель отметил, что, хотя среди топ-приоритетов Евросоюза теперь оказалась война на Ближнем Востоке, война России против Украины остается не менее важным вызовом.
Приоритетами в "украинском блоке" он назвал работу над перспективой членства в ЕС, программы экономической и финансовой поддержки, военную помощь через Европейский фонд мира и двустороннее сотрудничество, гарантии безопасности.
Главный дипломат ЕС добавил также, что Украина с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз словно "подталкивает" всю очередь стран-кандидатов, начавших этот процесс раньше.
Также Боррель подробно рассказал, какими видят приоритеты Евросоюза по поводу конфликта на Ближнем Востоке.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-