Следующие месяцы станут решающими для будущего мира — Боррель

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель считает, что события в ближайшие месяцы будут определяющими для будущего мира и роли ЕС в нем.

Боррель прогнозирует будущее мира

Боррель считает, что события в ближайшие месяцы будут определяющими для будущего мира и роли ЕС в нем.

Об этом он сказал в обращении на конференции послов ЕС в 2023 году.

Думаю, мы все согласимся, что не помним времена, когда я мог бы сказать, что Европа в опасности и перед нами предстают такие огромные вызовы, – отметил Боррель. Поделиться

Следующие месяцы – месяцы, не годы – явно будут решающим моментом для глобального мира и будущего мира, а также безопасности Евросоюза и глобального доверия к нему, – заявил высокий представитель ЕС. Поделиться

Далее в речи он наметил, какими видит приоритеты для Евросоюза в отношении войны на Ближнем Востоке.

Также Боррель подчеркнул, что "если проиграет Украина – проигрываем и мы", и что союзники должны сохранить единство по вопросу поддержки Украины.

Внимание к Украине – в приоритете

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал не допустить удешевления Украины и единства союзников в ее поддержке, подчеркнув, что от развязки в этой войне зависит будущее Европы.

Боррель отметил, что, хотя среди топ-приоритетов Евросоюза теперь оказалась война на Ближнем Востоке, война России против Украины остается не менее важным вызовом.

Не забывайте об Украине. Украина продолжает борьбу с российской агрессией. Если проиграет Украина – проигрываем и мы. Мы должны сохранить единодушие и единство в поддержке Украины. Мы являемся главным оказывателем помощи – мы, даже больше, чем США, ведь вы знаете цифры, – сказал Жозеп Боррель, обращаясь к европейским дипломатам. Поделиться

Приоритетами в "украинском блоке" он назвал работу над перспективой членства в ЕС, программы экономической и финансовой поддержки, военную помощь через Европейский фонд мира и двустороннее сотрудничество, гарантии безопасности.

Вы знаете, что российские потери очень значительны, но Россия может восстановить силы. Россия готова положить еще больше людей и оружия, вообще не заботясь о "человеческой цене". До Путина еще Сталин считал, что количество может переходить в качество, как будто человеческая жизнь вообще не имеет значения и ценности. То, что не приемлемо для Украины в плане "человеческой цены", может быть приемлемо для России в краткосрочной перспективе, – отметил Боррель. Поделиться

Так что единственное решение – это продолжать поддерживать Украину и сохранять единство в этом. Ведь на кону – наши основополагающие ценности, – подчеркнул он. Поделиться

Главный дипломат ЕС добавил также, что Украина с момента подачи заявки на вступление в Евросоюз словно "подталкивает" всю очередь стран-кандидатов, начавших этот процесс раньше.

Вся эта очередь будет двигаться. И, думаю, мы должны наверстать время, которое потеряли в бесконечном процессе движения к членству, – отметил Боррель. Поделиться

Также Боррель подробно рассказал, какими видят приоритеты Евросоюза по поводу конфликта на Ближнем Востоке.