Я в ужасе. Боррель публично раскритиковал Израиль

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель не скрывает своего возмущения после новости о многочисленных жертвах среди гражданских в результате удара Израиля по лагерю беженцев на севере Газы.

В ЕС разозлились из-за удара ЦАХАЛ по палестинцам

Главный дипломат Евросоюза не отрицает, что Тель-Авив имеет право на защиту, однако политика беспокоит то, что иногда израильская армия переходит границы.

Основываясь на четком заявлении Совета ЕС, что Израиль имеет право защищаться с соблюдением международного гуманитарного права и гарантируя защиту всех гражданских, я в ужасе от большого количеством жертв после удара Израиля по лагерю беженцев в Джабалии, – написал Жозеп Боррель. Поделиться

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

Он также призвал официальный Тель-Авив не забывать заявление генсека ООН о том, что международное гуманитарное право нельзя применять избирательно.

По словам европейского дипломата, законы войны и человечность всегда должны применяться, в том числе, когда речь идет о гуманитарной помощи.

ЕС с прошлой недели призывает к гуманитарным коридорам и паузам в боевых действиях для гуманитарных нужд. С каждым днем ситуация ухудшается, и это становится еще более актуальным. Безопасность и защита гражданских – это не просто моральное, но и юридическое обязательство, – подчеркнул Боррель. Поделиться

Кроме того, он подверг жесткой критике атаки израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.

Израиль и США уже договариваются о будущем Газы

Как удалось узнать британским журналистам, США и Израиль обсуждают несколько сценариев будущего сектора Газа после того, как ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС.

Согласно первому сценарию, существует возможность создания многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска.