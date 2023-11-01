Я в ужасе. Боррель публично раскритиковал Израиль
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Я в ужасе. Боррель публично раскритиковал Израиль

Жозеп Боррель
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Источник:  Жозеп Боррель

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель не скрывает своего возмущения после новости о многочисленных жертвах среди гражданских в результате удара Израиля по лагерю беженцев на севере Газы.

В ЕС разозлились из-за удара ЦАХАЛ по палестинцам

Главный дипломат Евросоюза не отрицает, что Тель-Авив имеет право на защиту, однако политика беспокоит то, что иногда израильская армия переходит границы.

Основываясь на четком заявлении Совета ЕС, что Израиль имеет право защищаться с соблюдением международного гуманитарного права и гарантируя защиту всех гражданских, я в ужасе от большого количеством жертв после удара Израиля по лагерю беженцев в Джабалии, – написал Жозеп Боррель.

Он также призвал официальный Тель-Авив не забывать заявление генсека ООН о том, что международное гуманитарное право нельзя применять избирательно.

По словам европейского дипломата, законы войны и человечность всегда должны применяться, в том числе, когда речь идет о гуманитарной помощи.

ЕС с прошлой недели призывает к гуманитарным коридорам и паузам в боевых действиях для гуманитарных нужд. С каждым днем ситуация ухудшается, и это становится еще более актуальным. Безопасность и защита гражданских – это не просто моральное, но и юридическое обязательство, – подчеркнул Боррель.

Кроме того, он подверг жесткой критике атаки израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.

Израиль и США уже договариваются о будущем Газы

Как удалось узнать британским журналистам, США и Израиль обсуждают несколько сценариев будущего сектора Газа после того, как ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС.

Согласно первому сценарию, существует возможность создания многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска.

Второй вариант предполагает создание миротворческих сил по образцу тех, которые осуществляют надзор за исполнением мирного договора между Египтом и Израилем 1979 года. Третий вариант предполагает временный надзор за Газой со стороны Организации Объединенных Наций.

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