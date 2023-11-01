Я в ужасе. Боррель публично раскритиковал Израиль

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель не скрывает своего возмущения после новости о многочисленных жертвах среди гражданских в результате удара Израиля по лагерю беженцев на севере Газы.
В ЕС разозлились из-за удара ЦАХАЛ по палестинцам
Главный дипломат Евросоюза не отрицает, что Тель-Авив имеет право на защиту, однако политика беспокоит то, что иногда израильская армия переходит границы.
Он также призвал официальный Тель-Авив не забывать заявление генсека ООН о том, что международное гуманитарное право нельзя применять избирательно.
По словам европейского дипломата, законы войны и человечность всегда должны применяться, в том числе, когда речь идет о гуманитарной помощи.
Кроме того, он подверг жесткой критике атаки израильских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.
Израиль и США уже договариваются о будущем Газы
Как удалось узнать британским журналистам, США и Израиль обсуждают несколько сценариев будущего сектора Газа после того, как ЦАХАЛ уничтожит ХАМАС.
Согласно первому сценарию, существует возможность создания многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска.
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