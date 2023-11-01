Я нажаханий. Боррель публічно розкритикував Ізраїль

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель не приховує свого обурення після новини про численні жертви серед цивільних внаслідок удару Ізраїлю по табору біженців на півночі Гази.
В ЄС розлютилися через удар ЦАХАЛ по палестинцях
Головний дипломат Євросоюзу не заперечує, що Тель-Авів має право на захист, однак політика турбує те, що інколи ізраїльська армія переходить межі.
Він також закликав офіційний Тель-Авів не забувати заяву генсека ООН про те, що міжнародне гуманітарне право не можна застосовувати вибірково.
За словами європейського дипломата, закони війни і людяність завжди мають застосовуватися, у тому числі коли йдеться про гуманітарну допомогу.
Окрім того, він жорстко розкритикував атаки ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі.
Ізраїль та США уже домовляються про майбутнє Гази
Як вдалося дізнатися британським журналістам, США та Ізраїль наразі обговорюють декілька сценаріїв майбутнього сектора Гази після того, як ЦАХАЛ знищить ХАМАС.
Згідно з першим сценарієм, існує можливість створення багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська.
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