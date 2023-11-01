Я нажаханий. Боррель публічно розкритикував Ізраїль
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Я нажаханий. Боррель публічно розкритикував Ізраїль

Жозеп Боррель
Джерело:  Жозеп Боррель

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель не приховує свого обурення після новини про численні жертви серед цивільних внаслідок удару Ізраїлю по табору біженців на півночі Гази.

В ЄС розлютилися через удар ЦАХАЛ по палестинцях

Головний дипломат Євросоюзу не заперечує, що Тель-Авів має право на захист, однак політика турбує те, що інколи ізраїльська армія переходить межі.

Ґрунтуючись на чіткій заяві Ради ЄС, що Ізраїль має право захищатися з дотриманням міжнародного гуманітарного права і гарантуючи захист усіх цивільних, я нажаханий великою кількістю жертв після удару Ізраїлю по табору біженців у Джабалії, – написав Жозеп Боррель.

Він також закликав офіційний Тель-Авів не забувати заяву генсека ООН про те, що міжнародне гуманітарне право не можна застосовувати вибірково.

За словами європейського дипломата, закони війни і людяність завжди мають застосовуватися, у тому числі коли йдеться про гуманітарну допомогу.

ЄС з минулого тижня закликає до гуманітарних коридорів і пауз у бойових діях для гуманітарних потреб. З кожним днем ситуація погіршується і це стає ще більш актуально. Безпека й захист цивільних – це не просто моральне, а і юридичне зобов’язання, – наголосив Боррель.

Окрім того, він жорстко розкритикував атаки ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі.

Ізраїль та США уже домовляються про майбутнє Гази

Як вдалося дізнатися британським журналістам, США та Ізраїль наразі обговорюють декілька сценаріїв майбутнього сектора Гази після того, як ЦАХАЛ знищить ХАМАС.

Згідно з першим сценарієм, існує можливість створення багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська.

Другий варіант передбачає створення миротворчих сил за зразком тих, що здійснюють нагляд за виконанням мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем 1979 року. Третій варіант передбачає тимчасовий нагляд за Газою з боку Організації Об'єднаних Націй.

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