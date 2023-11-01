Я нажаханий. Боррель публічно розкритикував Ізраїль

Шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель не приховує свого обурення після новини про численні жертви серед цивільних внаслідок удару Ізраїлю по табору біженців на півночі Гази.

В ЄС розлютилися через удар ЦАХАЛ по палестинцях

Головний дипломат Євросоюзу не заперечує, що Тель-Авів має право на захист, однак політика турбує те, що інколи ізраїльська армія переходить межі.

Ґрунтуючись на чіткій заяві Ради ЄС, що Ізраїль має право захищатися з дотриманням міжнародного гуманітарного права і гарантуючи захист усіх цивільних, я нажаханий великою кількістю жертв після удару Ізраїлю по табору біженців у Джабалії, – написав Жозеп Боррель. Поширити

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

Він також закликав офіційний Тель-Авів не забувати заяву генсека ООН про те, що міжнародне гуманітарне право не можна застосовувати вибірково.

За словами європейського дипломата, закони війни і людяність завжди мають застосовуватися, у тому числі коли йдеться про гуманітарну допомогу.

ЄС з минулого тижня закликає до гуманітарних коридорів і пауз у бойових діях для гуманітарних потреб. З кожним днем ситуація погіршується і це стає ще більш актуально. Безпека й захист цивільних – це не просто моральне, а і юридичне зобов’язання, – наголосив Боррель. Поширити

Окрім того, він жорстко розкритикував атаки ізраїльських поселенців проти палестинців на Західному березі.

Ізраїль та США уже домовляються про майбутнє Гази

Як вдалося дізнатися британським журналістам, США та Ізраїль наразі обговорюють декілька сценаріїв майбутнього сектора Гази після того, як ЦАХАЛ знищить ХАМАС.

Згідно з першим сценарієм, існує можливість створення багатонаціональних сил, до складу яких можуть увійти американські війська.