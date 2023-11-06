Наступні місяці стануть вирішальними для майбутнього світу — Боррель
Категорія
Політика
Дата публікації

Наступні місяці стануть вирішальними для майбутнього світу — Боррель

Жозеп Боррель

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому. 

Боррель прогнозує майбутнє світу

Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому.

Про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.

Думаю, ми всі погодимося, що не пам’ятаємо часи, коли я б міг сказати, що Європа у небезпеці і перед нами постають такі величезні виклики, – зазначив Боррель.

Наступні місяці – місяці, не роки – явно будуть вирішальним моментом для глобального миру і майбутнього світу, а також для безпеки Євросоюзу і глобальної довіри до нього, – заявив високий представник ЄС.

Далі у промові він окреслив, якими бачить пріоритети для Євросоюзу щодо війни на Близькому Сході.

Також Боррель наголосив, що "якщо програє Україна – програємо і ми", та що союзники мають зберегти єдність у питанні підтримки України.

Увага до України – у пріоритеті

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав не допустити спадання уваги до України та єдності союзників у її підтримці, наголосивши, що від розв’язки у цій війні залежить майбутнє Європи.

Боррель зазначив, що хоча серед топ-пріоритетів Євросоюзу тепер опинилася війна на Близькому Сході, війна Росії проти України залишається не менш важливим викликом.

Не забувайте про Україну. Україна продовжує боротьбу проти російської агресії. Якщо програє Україна – програємо і ми. Ми повинні зберегти одностайність і єдність у підтримці України. Ми є головним надавачем допомоги – ми, навіть більше ніж США, адже ви знаєте цифри, – сказав Жозеп Боррель, звертаючись до європейських дипломатів.

Пріоритетами в "українському блоці" він назвав роботу над перспективою членства у ЄС, програми економічної та фінансової підтримки, військову допомогу через Європейський фонд миру і двосторонню співпрацю, безпекові гарантії.

Ви знаєте, що російські втрати дуже значні, але Росія може відновити сили. Росія готова покласти ще більше людей і зброї, взагалі не переймаючись "людською ціною". До Путіна, ще Сталін вважав, що кількість може переходити у якість, як ніби людське життя взагалі не має значення і цінності. Те, що не прийнятне для України у плані "людської ціни", може бути прийнятним для Росії у короткостроковій перспективі, – зауважив Боррель.

Тож єдине рішення – це продовжувати підтримувати Україну і зберігати єдність у цьому. Адже на кону – наші основоположні цінності, – наголосив він.

Головний дипломат ЄС додав також, що Україна з моменту подання заявки на вступ до Євросоюзу немов "підштовхує" усю чергу країн-кандидатів, які почали цей процес раніше.

Уся ця черга буде рухатися. І, думаю, ми маємо надолужити час, який втратили у безкінечному процесі руху до членства, – зазначив Боррель.

Також Боррель детально розповів, якими бачить пріоритети Євросоюзу щодо конфлікту на Близькому Сході.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Світ зазнав поразки. Боррель виступив з відвертим зізнанням на тлі війни в Ізраїлі
Жозеп Боррель
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Боррель закликав до паузи у бойових діях у Газі
бой
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Я нажаханий. Боррель публічно розкритикував Ізраїль
Жозеп Боррель

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм