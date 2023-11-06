Наступні місяці стануть вирішальними для майбутнього світу — Боррель

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому.
Боррель прогнозує майбутнє світу
Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому.
Про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.
Далі у промові він окреслив, якими бачить пріоритети для Євросоюзу щодо війни на Близькому Сході.
Також Боррель наголосив, що "якщо програє Україна – програємо і ми", та що союзники мають зберегти єдність у питанні підтримки України.
Увага до України – у пріоритеті
Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав не допустити спадання уваги до України та єдності союзників у її підтримці, наголосивши, що від розв’язки у цій війні залежить майбутнє Європи.
Боррель зазначив, що хоча серед топ-пріоритетів Євросоюзу тепер опинилася війна на Близькому Сході, війна Росії проти України залишається не менш важливим викликом.
Пріоритетами в "українському блоці" він назвав роботу над перспективою членства у ЄС, програми економічної та фінансової підтримки, військову допомогу через Європейський фонд миру і двосторонню співпрацю, безпекові гарантії.
Головний дипломат ЄС додав також, що Україна з моменту подання заявки на вступ до Євросоюзу немов "підштовхує" усю чергу країн-кандидатів, які почали цей процес раніше.
Також Боррель детально розповів, якими бачить пріоритети Євросоюзу щодо конфлікту на Близькому Сході.
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