Наступні місяці стануть вирішальними для майбутнього світу — Боррель

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому.

Боррель прогнозує майбутнє світу

Боррель вважає, що події найближчих місяців будуть визначальними для майбутнього світу та ролі ЄС у ньому.

Про це він сказав у зверненні на конференції послів ЄС 2023 року.

Думаю, ми всі погодимося, що не пам’ятаємо часи, коли я б міг сказати, що Європа у небезпеці і перед нами постають такі величезні виклики, – зазначив Боррель. Поширити

Наступні місяці – місяці, не роки – явно будуть вирішальним моментом для глобального миру і майбутнього світу, а також для безпеки Євросоюзу і глобальної довіри до нього, – заявив високий представник ЄС. Поширити

Далі у промові він окреслив, якими бачить пріоритети для Євросоюзу щодо війни на Близькому Сході.

Також Боррель наголосив, що "якщо програє Україна – програємо і ми", та що союзники мають зберегти єдність у питанні підтримки України.

Увага до України – у пріоритеті

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель закликав не допустити спадання уваги до України та єдності союзників у її підтримці, наголосивши, що від розв’язки у цій війні залежить майбутнє Європи.

Боррель зазначив, що хоча серед топ-пріоритетів Євросоюзу тепер опинилася війна на Близькому Сході, війна Росії проти України залишається не менш важливим викликом.

Не забувайте про Україну. Україна продовжує боротьбу проти російської агресії. Якщо програє Україна – програємо і ми. Ми повинні зберегти одностайність і єдність у підтримці України. Ми є головним надавачем допомоги – ми, навіть більше ніж США, адже ви знаєте цифри, – сказав Жозеп Боррель, звертаючись до європейських дипломатів. Поширити

Пріоритетами в "українському блоці" він назвав роботу над перспективою членства у ЄС, програми економічної та фінансової підтримки, військову допомогу через Європейський фонд миру і двосторонню співпрацю, безпекові гарантії.

Ви знаєте, що російські втрати дуже значні, але Росія може відновити сили. Росія готова покласти ще більше людей і зброї, взагалі не переймаючись "людською ціною". До Путіна, ще Сталін вважав, що кількість може переходити у якість, як ніби людське життя взагалі не має значення і цінності. Те, що не прийнятне для України у плані "людської ціни", може бути прийнятним для Росії у короткостроковій перспективі, – зауважив Боррель. Поширити

Тож єдине рішення – це продовжувати підтримувати Україну і зберігати єдність у цьому. Адже на кону – наші основоположні цінності, – наголосив він. Поширити

Головний дипломат ЄС додав також, що Україна з моменту подання заявки на вступ до Євросоюзу немов "підштовхує" усю чергу країн-кандидатів, які почали цей процес раніше.

Уся ця черга буде рухатися. І, думаю, ми маємо надолужити час, який втратили у безкінечному процесі руху до членства, – зазначив Боррель. Поширити

Також Боррель детально розповів, якими бачить пріоритети Євросоюзу щодо конфлікту на Близькому Сході.